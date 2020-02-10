Avukatlar için 'insan hakları eğitimi' düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avukatlar için 'insan hakları eğitimi' düzenlendi - Son Dakika

Avukatlar için 'insan hakları eğitimi' düzenlendi

6 saat önce

Mersin Barosu tarafından, Türkiye Barolar Birliği, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi işbirliği ile hayata geçirilen, 'Avukatların ve Baroların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi' kapsamında, avukatlara yönelik 'insan hakları eğitimi' düzenlendi.

Avukatlar için 'insan hakları eğitimi' düzenlendi, System.String[]

Mersin Barosu tarafından, Türkiye Barolar Birliği, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi işbirliği ile hayata geçirilen, 'Avukatların ve Baroların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi' kapsamında, avukatlara yönelik 'insan hakları eğitimi' düzenlendi.


Mersin Barosu'nun, Türkiye'deki 7 pilot barodan biri olarak yer aldığı projenin ilk eğitimi, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ın da katılımı ile gerçekleştirildi. Eğitimin birinci gününde avukatlar, 'İnsan hakları standartlarını bilmenin avukatların mesleki faaliyetleri açısından önemi, ulusal ve uluslararası insan hakları koruma mekanizmaları, kabul edilebilirlik kriterleri neden önemlidir? Kabul edilebilirlik kriterleri bağlamında ikincilik ilkesi, kabul edilebilirlik kriterleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargısal yorum yöntemleri, uygulamada yorum yöntemleri' hakkında bilgilendirildi.


İkinci gününde ise hakların sınıflandırılma nedenleri anlatılarak, hak sınıflandırılmaları ve örnek davalar üzerinde tartışmalar yapıldı. Ayrıca üç aşamalı testin uygulanması, uygulamada devletin yükümlülükleri, devletin icra yükümlülüğü anlatılarak, eğitimin değerlendirilmesi yapıldı.


Proje kapsamındaki ilk eğitimin, Mersin'de gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Avukatlarımızın bu eğitime, nicelik ve nitelik olarak yoğun katılımı bizleri sevindirdi. Mersin Barosu olarak, mülteci hakları da olmak üzere, insan hakları konusunda öncü, nitelikli ve olumlu sonuca erişebilen çalışmalarımız olmaktadır. Meslektaşlarımıza yönelik hak temelli eğitimlerimiz sıkça devam edecektir. Bu projede ve eğitimde emeği geçen herkese ve katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Yeşilboğaz daha sonra katılımcılara sertifikalarını takdim etti. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doktoru jiletle yaralayan sanık kendini "büyüyle" savundu
Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış Esenyurt'ta kadını vurdu, bir süre başında bekledi; şüpheli yakalandı Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:45:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avukatlar için 'insan hakları eğitimi' düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]