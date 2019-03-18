Avukatlar İçin Mülteci Hukuku' Semineri

Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, mültecilerin sosyal entegrasyonunun Türkiye'nin önemli sorunu olduğunu belirterek, "Mültecilere yönelik hukuki yardımın çok büyük önem taşıdığını ve adli yardım imkanlarının daha da genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, mültecilerin sosyal entegrasyonunun Türkiye'nin önemli sorunu olduğunu belirterek, "Mültecilere yönelik hukuki yardımın çok büyük önem taşıdığını ve adli yardım imkanlarının daha da genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sığınma hakkı, temel insan hakkıdır" dedi.



Mersin Barosu, Hayata Destek Derneği ve Mülteci Hakları Merkezi işbirliği ile düzenlenen 'Avukatlar için mülteci hukuku' seminerinde avukatlar 'uluslararası koruma, geçici koruma ve idari gözetim prosedürlerine ilişkin itiraz yolları' konularında bilgilendirildi.



Mersin Barosu Konferans Salonunda düzenlenen seminerin açılışında konuşan Fatma Demircioğlu, "İçinde bulunduğumuz coğrafyada son yıllarda yaşanan savaş ortamı nedeniyle büyük yıkımlar ve insan hakları ihlalleri, hem insan hakları hukuku hem de mülteci hukukunun paralel bir şekilde yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Ülkelerinde yaşama şansı kalmayan insanların sadece coğrafyamızda değil, dünyanın pek çok yerinde farklı dünya görüşü, din, ırk, kültür gibi nedenlerle öldürüldüğü, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı bir gerçektir. Bu tür sıkıntılarla karşılaşan insanların, bulunduğu ülkeyi terk etmeleri ve varlığını daha iyi bir şekilde sürdürebileceklerinden ülkelere gitmek istemeleri insanidir. Anlaşılabilir bir durumdur. Bu insanlar zayıf ve kırılgandırlar. Gittikleri ülkelerde ucuz işgücü olarak, güvencesiz olarak çalıştırılmakta, özellikle kadın ve çocuklar her türlü istismarla karşılaşabilmektedir. Resmi kayıtlara göre ülkemizde 3.5 milyondan, kentimizde ise 210 bin den fazla mülteci bulunmaktadır" diye konuştu.



"Mültecilerin sosyal entegrasyonu, önemli bir sorun"



Mersin Barosu'nun pilot baro olarak, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği içinde avukatlara mülteci hukuku eğitimi vermeye başladığı bilgisini veren Demircioğlu, "Bu konuda uzmanlık eğitimi alan meslektaşlarımız, adli yardım bünyesinde olmak üzere mültecilere ücretsiz hukuki yardımda bulunmaya çalışmaktadır. Bu semineri düzenlememizdeki amacımız, sığınmacı ve mültecilerin insan haklarına yaraşır bir



muamele görmesini sağlamaktır. İşte bu noktada hukuki yardımın çok büyük önem taşıdığını ve adli yardım imkanlarının daha da genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mültecilerin ekonomik, sağlık ve eğitim ihtiyaçları karşılanmadan ve toplumla entegrasyonu sağlanmadan yaşam mücadelesi verdikleri görülmektedir. Milyonlarca mültecinin sosyal entegrasyonu, Türkiye'nin ve kentimizin en önemli sorunlarındandır. Mülteci, sığınmacı ve geçici koruma altındaki kişilerin adli yardım hizmetlerinden daha etkin faydalanabilmeleri amacıyla avukatlarımıza verilecek olan mülteci hukuku eğitimini çok önemsiyoruz. Mersin'de yaşayan mültecilerin hukuki hak ve hizmetlere erişimine, toplumsal hayata daha etkin katılımlarına ve bununla birlikte toplumsal huzurun sağlanmasına katkı sunmak için, 'sığınma hakkı, temel insan hakkıdır' şiarıyla, Mersin Barosu olarak, Hayata Destek Derneği ve Mülteci Hakları Merkezi ile el ele vererek bu semineri düzenledik" ifadelerini kullandı.



Daha sonra Hayata Destek Derneği'nden Mahmut Can İsal ve Gizem Karakuyu Bayral, 'uluslararası mülteci hukukunda temel kavramlar' ve 'Türkiye sığınma sistemine genel bakış', Mülteci Hakları Merkezinden Göksu Özceviz ise 'uluslararası koruma ve geçici koruma prosedürlerinde karşılaşılan olumsuz karalar ve itiraz yolları' konularında katılımcıları bilgilendirdi. - MERSİN

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