AVUKATLAR İLE ÖZEL GÜVENLİK ARASINDAKİ ARBEDEYİ POLİS AYIRDI - Son Dakika

ANTALYA'da, x-ray cihazından geçmeden adliye binasına girmek isteyen bir grup avukat ile özel güvenlik görevlileri arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Araya giren çevik kuvvet ekibi, olay büyümeden önledi. Sosyal mesafenin unutulduğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya Adliyesi giriş kapısından x-ray cihazından geçme zorunluluğuna avukatların tepkisi devam ediyor. Sosyal medyada #avukatımadokunma hashtag'leri ile paylaşım yapan avukatlar, bugün de Bölge Adliye Mahkemesi ve Antalya Adliyesi'nde x-ray cihazından geçmeyerek tepkilerini dile getirdi.

Vatandaş girişinin bitişiğinde bulunan, adliye personeli, hakim, savcı ve avukatların kullandığı kapıdan aranmadan geçmek isteyen bir grup avukat ile özel güvenlik arasında tartışma çıktı. X-ray cihazına girmeden binaya giriş yapmak isteyen avukatları durduran özel güvenlik görevlileri, tutanak tutmak istedi. Avukatlar, turnike geçişlerinde kart okutulduğunda kişisel bilgilerinin sisteme girdiğini belirterek, bilgilerin oradan alınarak tutanak hazırlanabileceğini ifade etti. Ancak güvenlik görevlilerinin kimlik istemesi üzerine çıkan sözlü tartışma, adliye içersindeki bazı avukatların da dahil olması ile arbedeye dönüştü. Güvenlik görevlisinin zor kullanacağı yönünde bağırması ve ardından kadın avukatlara müdahalede bulunması üzerine arbede büyüdü. Birbirlerinin üzerine yürüyen tarafları, adliyede görevli çevik kuvvet ekibi ayırdı. Sosyal mesafenin unutulduğu arbede anları, cep telefonuyla görüntülendi.

'KAYNAĞINI YASADAN ALMAYAN TALİMATLAR KİMSEYİ BAĞLAMAZ'

Arbedenin ortasında kalan avukat Ezgi Altınkurt Sağlık, adliye girişinde avukatlık kimlik kartlarını her zaman olduğu gibi turnikelere okutarak içeri girdiklerini belirterek, 'Ancak çantalarımız x-ray cihazına konularak aranmak istendi. Buna karşı koymamız sonrası meslektaşlarımıza özel güvenlik görevlileri saldırdı. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kaynağını yasadan almayan, hukuka aykırı verilen talimatlar kimseyi bağlamaz. Avukatlar önce kendilerine, sonra savundukları herkese hukukun uygulanması konusunda ısrarcı olmak için vardır. Bu sebeple yargının kurucu unsuruyuz. Savunma kutsaldır. Meslek onurunu zedeleyen bu tür hukuka aykırı uygulamalar avukatları yıldıramaz" dedi.

Avukat Aylin Onursev ise 'X-ray cihazı bizim için yasaya aykırı olarak konulmuştur. Biz kimliğimizi turnikeye okutunca, sistem zaten otomatik olarak bilgilerimizi görüyor. Görevliye de bilgileri oradan alabileceğini söyleyince üzerimize yürüdü. Avukat Ali Çağdaş Bozaner araya girdi. Sonrasında bize karşı 'Siz kimsiniz. Bir dahakine zor kullanacağım' tarzında ifadeler kullandı. Zaten o sırada fiziksel olarak zor kullanmaya çalışıyordu. Ardından amirleri ve diğer görevli arkadaşları gelse de üzerimize yürümeye devam etti. Öfke patlaması yaşıyordu. Kendi meslektaşları tutsa da onlardan kurtulup saldırmaya çalıştı. Araya girenler oldu ve tüm meslektaşlarımız olarak olay yerinden ayrıldık" diye konuştu.

Adliye girişlerinde yargının tüm kurucu unsurlarına ayrım yapılmaksızın hukuki olanın eşit uygulanması gerektiğini sözlerine ekleyen Avukat Onursev, "Antalya Adliyesi'ne girmek istiyorsanız, avukatlık kimlik kartınızı okutup önce iki ayrı turnikeden, ardından eşyalarınızı x-ray cihazına koyup, duyarlı kapıdan geçmek durumunda kalıyorsunuz. Yargının kurucu unsuru olan avukatların, hakim ve savcılarda olduğu gibi aranmayacağı emredici hükmü, yasalarca düzenlenmiştir. Bu sebeple eşit işlem yapılmalıdır."