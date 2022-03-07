Avukatlar kadın hakları konusunda farkındalık oluşturmak için mor balon uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Avukatlar kadın hakları konusunda farkındalık oluşturmak için mor balon uçurdu

07.03.2022 15:38
Avukatlar kadın hakları konusunda farkındalık oluşturmak için mor balon uçurdu

Düzce Barosuna kayıtlı avukatlar, kadın hakları konusunda farkındalık oluşturmak için gökyüzüne mor balon bıraktı.

Düzce Barosuna kayıtlı avukatlar, kadın hakları konusunda farkındalık oluşturmak için gökyüzüne mor balon bıraktı.

Anıt Park Meydanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi Başkanı İrem Albayrak Öner, kadın erkek eşitliğine dikkati çekti.

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Öner, "Kadın ve erkek her alanda eşit haklara sahiptir. Önce anayasal yaşam haklarımız, ardından Türk Medeni Kanunu ve diğer yasalar ile bize tanınan tüm haklar için savaşmalıyız." dedi.

Öner, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına ve kadına yönelik şiddete karşı bu savaşı verirken, yalnız olmadıklarını bilmeleri gerektiğini belirterek, "Düzce Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeleri, bu mücadeleye bir değer katarak, kadın haklarına ilişkin herkesin anlayabileceği sadelikte broşür hazırladı." dedi.

Avukatlar, daha sonra gökyüzüne mor balon uçurdu, kadın hakları konusunda vatandaşlara broşür dağıttı.

YORUMLAR
500
Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti MediaMarkt'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanya MediaMarkt'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanya Başkan Yüzügüllü: 'Kadınlarımız, aydınlık yarınlara yürürken en büyük gücümüzdür' Başkan Yüzügüllü: 'Kadınlarımız, aydınlık yarınlara yürürken en büyük gücümüzdür'

Dünya Kadınlar Günü, Kadın Hakları, Düzce, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avukatlar kadın hakları konusunda farkındalık oluşturmak için mor balon uçurdu - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
16:10 Bir anlık gaflet: Açık unutulan araba kapısı, 5 bin euroya mal oldu!
16:09 Rus ordusu adım adım yaklaşırken, Ukraynalılar direnişe yaratıcılık da kattı: Son icatları molotof fırlatan mancınık!
16:02 Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip "görevimizin başındayız" dedi! Tepki yağdı
15:59 Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!
15:54 Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek?
15:49 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?
15:49 Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!
15:49 Fatih Terim mi? Torrent mi? Burak Elmas'tan gündem olacak kıyaslama!
15:47 Danıştay, hukuka aykırı buldu, Kanal İstanbul kapsamındaki ihale iptal edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 16:32:17. #1.11#
SON DAKİKA: Avukatlar kadın hakları konusunda farkındalık oluşturmak için mor balon uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement