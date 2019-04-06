Son Dakika Haberleri: Avukatlar Meriç Nehri'nde Kürek Çekti

Avukatlar Meriç Nehri'nde Kürek Çekti

34 dakika önce

Edirne'de avukatlar, Avukatlar Günü'nü Meriç Nehri'nde kürek çekerek kutladı.

Avukatlar Meriç Nehri'nde Kürek Çekti, System.String[]
Edirne'de avukatlar, Avukatlar Günü'nü Meriç Nehri'nde kürek çekerek kutladı.

Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK) sporcularıyla birlikte nehre inen avukatlar, kanolara binerek nehir boyunca kürek çekti.

Meriç Köprüsü'nün altından geçerken "Edirne Barosu" pankartı açan grup, farklı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Edirne Barosu Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Fatih Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avukatlar Günü'nü hafta boyuna yaydıkları etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Meriç Nehri'nde kano etkinliğiyle stres atma fırsatı yakaladıklarını belirten Altun, "EDOSK işbirliğiyle bugün kano etkinliği düzenledik. Bu kapsamda 28 avukat arkadaşımızla birlikte Meriç Nehri'nde kürek çektik. Özellikle kurumlar arası işbirliği açısından EDOSK'la olan ilişkimiz örnek olacak türden. Bunu sadece spor anlamında bir işbirliği olarak değil çevre haklarının savunulması açısından da önemli bir görüyoruz. EDOSK'a bu konuda destek veriyoruz. Hem spor hem de çevre hakları korunması açısından başlattığımız işbirliği güzel bir şekilde sürecek." ifadelerini kullandı.

EDOSK Başkanı Orkun Akman da Edirne'deki nehirleri su sporları anlamında değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Savunmanın temsilcisi avukatların gününü kutlayan Akman, "Baromuzla güzel bir etkinlik yaptık. Birçok arkadaşımız hayatlarında ilk kez kanoya binme heyecanını yaşadı. Baroyla güzel bir işbirliğimiz var." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:43 Kaynak: AA

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