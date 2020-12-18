Avukatlar şokta..."Eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı" - Son Dakika

Avukatlar şokta..."Eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı"

18.12.2020 11:06

Avukatlar şokta.

Avukatlar şokta..."Eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı"

Çevrimiçi aldatmalar ve boşanmalar da ciddi artış var

EDİRNE - Edirne Barosu avukatlarından Bedia Mutlu Mirzabey, pandemi döneminde çevrimiçi aldatmaların, boşanmaların ve aile içi şiddetin ciddi oranda arttığını belirterek, son dönemde aldatıldığını öğrenen ve 'eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı' sözleriyle boşanma davası açmak için gelen çok sayıda müvekkilinin olduğunu anlattı.

Edirne'de 25 yıldır avukatlık yapan Bedia Mutlu Mirzabey, pandemi sebebiyle çiftlerin evde daha fazla zaman geçirmeye başlamasıyla aile içi şiddetin arttığını belirterek, geçen yıla oranla bu yıl yüzde 40 daha fazla boşanma davasında davacı vekili olarak görev yaptığını açıkladı. Boşanmak için aile mahkemesine çok fazla başvuru olduğunu ifade eden avukat Mirzabey, birçok ceza avukatının da artık boşanma duruşmalarında davacı vekili olarak görev yapmaya başladığını vurguladı.

"Eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı"

Boşanma amacıyla hukuk bürosuna gelen kişilerin çoğunlukla 15-20 yıllık evli olduklarına dikkati çeken avukat Mirzabey, çiftlerin pandemi sürecinde daha fazla birlikte zaman geçirmesiyle birbirlerini tanımaya başladıklarını söylediklerini ifade etti. 15 yıldır evli olan ve pandemi sürecinde boşanma kararı alan bir müvekkilinin kendisine 'eşim böyle değildi, içinden canavar çıktı. Sinirliliği vardı bu kadar değildi' sözlerini söyleyince çok şaşırdığını anlatan Mirzabey, sosyal medya üzerinden gizemli ilişkilerin de ciddi oranda arttığının altını çizdi.

"Pandemi döneminde sosyal medyadan aldatmalar ciddi oranda arttı"

Eşinin kendisini sosyal medya platformlarında aldattığını öğrenince boşanma kararıyla hukuk bürosuna gelen kişilerin sayısında da ciddi artış olduğunu vurgulayan avukat Mirzabey, aldatan kişilerin bahanelerinin ise 'sokağa çıkamıyorum ya da yoğun çalışıyorsun fazla ilgi gösteremiyorsun' sözlerinden oluştuğunun anlattı.

Avukat Mirzabey, fiziksel şiddetin de arttığına dikkat çekti.

Avukatlar şokta... Eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı
Avukatlar şokta... Eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı
Avukatlar şokta... Eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı
Avukatlar şokta... Eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı
Avukatlar şokta... Eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı
Avukatlar şokta... Eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı

Edirne Barosu, Boşanma, Edirne, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avukatlar şokta...'Eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 467 liradan işlem görüyor Meclis'e damga vuran "Kabak tatlısı" tartışması! İlginç diyalog tutanaklara geçti Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Hem eski eşini hem çocuklarını döven şahıstan akılalmaz tehdit: Polisi ararsan cenazen çıkar Kavga ettikleri babasını elektrik kablosuyla boğup, kardeşleriyle birlikte mağaraya gömdü Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak
"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?         
11:04
Güne yükselişle başlayan dolar 7,73'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,73'ten işlem görüyor         
10:53
Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, Kral Kupası maçında ağları havalandırdı Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, Kral Kupası maçında ağları havalandırdı         
10:42
Andre Villas-Boas gazeteciyi tehdit etti: Tanrı seni yakalama şansı verecek Andre Villas-Boas gazeteciyi tehdit etti: Tanrı seni yakalama şansı verecek         
10:36
Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı         
10:07
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor         
09:11
Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor         
08:33
Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı         
07:26
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı         
20:33
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 11:43:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avukatlar şokta..."Eşimi tanıyamıyorum, içinden canavar çıktı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei