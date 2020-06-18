Avukatlara arabalı konser ve sinema gösterimi - Son Dakika

Avukatlara arabalı konser ve sinema gösterimi
SİVAS'ta Baro Başkanlığı'nca avukatlara yönelik açık havada arabada konser ve sinema etkinliği düzenlendi.
SİVAS'ta Baro Başkanlığı'nca avukatlara yönelik açık havada arabada konser ve sinema etkinliği düzenlendi.
Sivas Barosu'nca düzenlenen konser ve sinema gösterimi avukatlar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinliğin yapıldığı alanı dolduran avukatlar ve aileleri araçlarının içinde canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Etkinliğe araçları ile gelen avukatlar ve aileleri, konserin ardından kurulan dev ekranda Türk sinemasının unutulmaz eserleri arasında yer alan 'Mavi Boncuk' filmini izledi. Avukatlara ayrıca ikram paketleri de sunuldu. Etkinliğe katılanlar nostalji keyfi yaşadı. Programa Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile Sivas Barosu Başkanı Hacı Yılmaz Demir de katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 05:52 Kaynak: DHA
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