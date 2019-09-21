Son Dakika Haberleri: Avukatlara e-Pul ve harç ödemelerinde kredi kartı kolaylığı
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Avukatlara e-Pul ve harç ödemelerinde kredi kartı kolaylığı

1 saat önce

UYAP üzerinden Elektronik Vekalet Pulu (e-Pul) almak veya harç ödemesi yapmak isteyen avukatlara, kredi kartı ile ödeme kolaylığı getirildi.

Avukatlara e-Pul ve harç ödemelerinde kredi kartı kolaylığı, System.String[]

UYAP üzerinden Elektronik Vekalet Pulu (e-Pul) almak veya harç ödemesi yapmak isteyen avukatlara, kredi kartı ile ödeme kolaylığı getirildi.

Türkiye Barolar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Birlik tarafından Adalet Bakanlığı ve Vakıfbank ile bir yıldır yürütülen çalışmalar sonuçlandı.

Daha önce sadece Barokart hesabından yapılabilen e-Pul alımları ve harç ödemeleri artık hem Vakıfbank hesabından hem de kredi kartı ile yapılabilecek.

Böylece avukatlara, e-Pul alımlarında ve harç ödemelerinde birden fazla ödeme seçeneği ile daha az masrafla vekalet pulu alma imkanı sunulmuş oldu.

Kredi kartı ile ödeme yöntemini seçen avukatlar, bu hizmetten yüzde 1,89 masraf ödeyerek faydalanabilecek.

Vakıflar Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:16 Kaynak: AA
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