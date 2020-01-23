Avukatlara indirimli elektrik - Son Dakika
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Avukatlara indirimli elektrik

6 saat önce

Aydem Enerji kuruluşu Gediz Elektrik, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile 130 bin avukatı kapsayan bir işbirliğine imza attı.

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Aydem Enerji kuruluşu Gediz Elektrik, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile 130 bin avukatı kapsayan bir işbirliğine imza attı. TBB çatısı altındaki 80 baro ve 130 bin avukat, fiyat artışlarından etkilenmeden 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanacak.


Görevli elektrik tedarik şirketi olarak İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde ve Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon müşteriye elektrik tedariki sağlayan Aydem ve Gediz Elektrik, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile önemli bir işbirliğine imza attı. TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Aydem ve Gediz Elektrik Genel Müdürü Çağdaş Demirağ tarafından açıklanan kampanyada, Türkiye Barolar Birliği çatısı altındaki 80 baro ve 130 bin avukat ticarethane abone grubunda olan tüketim noktalarına özel 12 ay sabit birim bedelli indirimli elektrik kampanyasından faydalanabilecek.


Avukatlara indirimli elektrik


TBB ile yapılan anlaşmadan aylık elektrik faturası 110 TL ve üzerinde olan ticarethane abone grubu müşterilerinin yararlanabileceğini söyleyen Aydem ve Gediz Elektrik Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, "Kampanya süresince TBB mensubu avukatlara sunulan sabit birim bedelli aktif enerji bedeli 12 ay boyunca sabit olarak uygulanacaktır. Kampanyadan yararlanmak isteyen avukatlar, TBB'nin SMS ve e-posta kanalı ile ileteceği başvuru formunu doldurabilir, TBB web sitesinde yer alan link üzerinden başvuru formunu doldurabilir ya da 0 (232) 388 87 00 numaralı Aydem ve Gediz Elektrik İletişim Merkezi'ni arayabilirler. Kampanya başvurusu 29 Şubat 2020 tarihine kadar yapılabilecek" dedi.


"Meslektaşlarımıza fayda sağlayacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz"


TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da, 80 baro ve 130 bin avukatı ilgilendiren kampanyaya ilişkin, "Bu kampanyadan faydalanacak meslektaşlarımız, birim fiyatlarını sabitleyerek fiyat artışlarından etkilenmeden elektrik kullanma fırsatı elde edecekler. Bu işbirliğine vesile olan tüm çalışma arkadaşlarıma, Aydem ve Gediz Elektrik'e de katkılarından dolayı teşekkür ederim. Meslektaşlarımıza fayda sağlayacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
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Aydem ve Gediz Elektrik'ten avukatlara indirimli elektrik
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