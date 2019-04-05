Avukatlara Yeşil Pasaport, Duruşma Saatlerine Düzenleme

Avukatlara yeşil pasaport, duruşma saatlerine düzenleme Adalet Bakanı Abdümhamit Gül, Sivas'ta yaptığı konuşmada, avukatlara yönelik üzerinde çalışılan mesleki düzenlemelerde, sınav sistemi, delil toplama yetkisinin genişletilmesi ve duruşma saatlerinde düzenlemelerin yer aldığını belirtti...

Avukatlara yeşil pasaport, duruşma saatlerine düzenleme

Adalet Bakanı Abdümhamit Gül, Sivas'ta yaptığı konuşmada, avukatlara yönelik üzerinde çalışılan mesleki düzenlemelerde, sınav sistemi, delil toplama yetkisinin genişletilmesi ve duruşma saatlerinde düzenlemelerin yer aldığını belirtti

Gül, avukatların yeşil pasaport taleplerini Cumhurbaşkanına ileteceği sözünü verdi



SİVAS - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sivas'ta katıldığı avukatlar günü etkinliğinde ki konuşmasında, avukatlara yönelik üzerinde çalışılan mesleki düzenlemelerde, sınav sistemi, delil toplama yetkisinin genişletilmesi ve duruşma saatlerinde düzenlemelerin yer aldığını belirtti.

Sivas Kongresinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında yargının zirvesi Sivas'ta düzenlenen avukatlar günü etkinliklerindeydi. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Atatürk anıtına bakanlık, Yargıtay Başkanlığı ve Barolar Birliği Başkanlığı çelenkleri bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

İlk konuşmayı Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yaptı. Türkiye üzerinde senaryolar oynandığını belirten Feyzioğlu, yargının milletin bekasının teminatı olduğunu belirtip, "Türkiye'nin üzerinde senaryolar oynanmakta mıdır? Oynanmaktadır. Bazıları kızıyor, varsın kızsınlar. Ben doğru bildiğimi öleceğimi bilsem söylemek zorundayım. Milli birlik ve bütünlüğümüz tehdit altına sokulmak istenmekte midir? Bin tane senaryo oynamakta mıdır? Evet. Peki biz bunları nasıl alt ederiz? Biz bunları yüzde 100'ümüz Türk milletiyiz diyerek, yüzde 100'ümüz bu milletin asli evlatlarıyız diyerek alt edebiliriz. Bunu nasıl başaracağız? Konuşarak, birbirimizi farklı düşüncelerdeyiz diyerek hain, düşman, yada zararlı ilan ederek değil. Birbirimizi ortak akla ulaşmak ve böylece gerçek anlamda milli iradeyi tecelli ettirmek adına dinleyerek, anlamaya çalışarak, saygı duyarak. Bunun teminatı nedir. İşte bugün burada en üst temsilcilerinin buluştuğu yargıdır. Şu anda yargı, milletimizin bekasının aynı zamanda teminatıdır. "dedi.

"Kelebek kanatları ile romantizm yapma dönemi bitmiştir."

Feyzioğlu, avukatlar olarak hükümetten taleplerini sıralayarak, "Türkiye'nin en kısa zamanda mesleki kalitenin artması adına, hukuk alanında mesleklere girişte bir sınava ihtiyacı vardır. Bu sınav hayati noktaya gelmiştir. Atık kelebek kanatları ile romantizm yapma dönemi bitmiştir. Artık iş yapma zamanıdır. Bu sınav en önemli adım olacaktır. Bağımsız savunma olmadan yargı bağımsızlığını elbette sağlayamayız. Avukatlar olmadan hakları etkin bir biçimde koruyamayız. Avukatlar toplumun ve bireyin haklarını koruyan, adaleti yaşatan kamusal aktörlerdir. Hazırlık çalışmalarında sona yaklaştığımız yargı reformu strateji belgesinde de bu kapsamda önemli başlıklar yer alıyor. Bu çerçevede temel vizyonumuz güven ve erişilebilir bir adalet sistemidir. Yargıya güveni konuşurken elbette avukatları dışarıda tutamayız. Avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştıran adımlarını, güven veren adalet hedefimizin yılmaz parçası olarak görüyoruz" dedi.

Avukatlara yeşil pasaport

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, avukatların yeşil pasaport taleplerini Cumhurbaşkanına ileteceğinin sözünü verip, "Yeni bir kanunla mesleğe girişten avukatların sosyal haklarına kadar bir dizi konu üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu konuda sayın başkanımızın yeşil pasaport ve KDV korusunda ki taleplerini sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza çalışmalarımızı ve tüm avukatlarımızın taleplerini iletmiş olacağım."dedi.

"Mesleki sınavı önemsiyoruz"

Bakan Gül, hukuk mesleğine girişte mesleki sınavı önemsediklerinin altını çizip, "Meslek sınavı ile kalitenin teşvikini önemsiyoruz. Hukuk mesleğine giriş sınavını umarım meclisimizin de taktirleri ile artık Üniversite sınavı ile hukuk fakültesine giren bir kişi mezun olduğunda sınava girerek avukatlık yapabileceğini bilecek ona göre tercih yapacak. Bu şekilde hem kontenjanların azaltılmasını hem de niteliğin arttırılması noktasında beklentilerimiz var" dedi.

Avukatların delil toplama yetkisi genişleyecek

Avukatların delil toplama yetkilerinin genişletilmesi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Gül, "Avukatlarımızın delil toplama yetkisinin genişletilmesi için çalışıyoruz. Bu konu yargının hızlanmasına da önemli katkılar sağlayacaktır. Avukatları yargının kurucu unsuru görüyorsak o zaman delil toplama noktasında da bir takım yetkileri vermemiz lazım. Bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. "dedi.

Duruşma saatlerine düzenleme

Tüm duruşmalara ortak saat verildiğini hatırlatan Gül, "Duruşma saatlerinin rasyonel bir temelde disipline edilmesi üzerinde çalışıyoruz. Tüm duruşmaların saat 09: 00'a verilmesi avukat meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yarıya olan güvenini zedelemektedir. Sistem ile tüm duruşmalara aynı saatin verilmesini önleyecek, makul ve rasyonel bir hale getirecek çalışmalarımızı yapıyoruz. "dedi.

Etkinlikte konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit konuşmasında, farklılıkların zenginlik olduğunu belirterek, "Farklılıklarımız ifade edildiği gibi zenginliklerimizdir. Bez birlikte ve beraber olduğumuz zaman aşamayacağımız zorluk yoktur. Böyle bir toplantıda bizleri Sivas'ta bir araya getiren barolar birliği başkanımıza ve Sivas barosuna, değerli avukat arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. 5 Nisan avukatlar gününü de en içten dileklerim ile kutluyorum. Yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatlık mesleğini icra eden değerli meslektaşlarımın, bugüne kadar taşıdıkları yüksek sorumluluk bilinci, yargı sistemimizin en önemli güvencelerinden biri olmuştur. Adalete ilişkin her konu, toplumun ilgisi içinde olup, çağdaş demokrasinin gerekliliklerine uygun olarak, toplumsal uzlaşma ve ortak akıl ile kurulan ve yaşatılan bir yargı sisteminin, daha iyi işleyeceği ve daha başarılı sonuçlar alacağı çok aşikardır" dedi.

Etkinlik toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi. Bakan Gül hava yolu ile Sivas'tan ayrıldı.

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