AVUKATLARDAN ADLİYEDE 3 DAKİKALIK ALKIŞLI EYLEM - Son Dakika

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar, çoklu baro teklifine karşı adliye içinde alkışlı eylem yaptı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın atrium alanında öğle saatlerinde toplanan onlarca avukat, yaklaşık üç dakikalık alkışlı eylem yaptı. Avukatlar, "Savunma susmadı susmayacak", "Hak hukuk adalet", "Direne direne kazanacağız" diye sloganlar attı. Avukat Kemal Aytaç, akşam İstanbul Barosu önünde nöbette olduklarını ve açıklama yapacaklarını söyleyerek İstanbul Baro Başkanı ve tüm baro başkanlarıyla birlikte mecliste görüşmeler yapılacağı gün Ankara'ya gideceklerini belirtti. Eylem sonrası avukatlar dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Avukat Kemal Aytaç konuşurken

-Alkışlı eylem ve sloganlar