AVUKATLARDAN ADLİYELERDE "ÇAY" EYLEMİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVUKATLARDAN ADLİYELERDE 'ÇAY' EYLEMİ - Son Dakika

AVUKATLARDAN ADLİYELERDE "ÇAY" EYLEMİ

6 saat önce

/ İstanbul, DHAAdliyelerde çayların yüksek fiyata satıldığı gerekçesiyle avukatlar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı ve Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde eylem yaptı.

AVUKATLARDAN ADLİYELERDE

/ İstanbul, DHA

Adliyelerde çayların yüksek fiyata satıldığı gerekçesiyle avukatlar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı ve Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde eylem yaptı. Avukatlar, çayın 4 liradan, kahvenin 7 liradan satılmasını protesto ettiklerini belirtti.

İstanbul Barosu'nun adliyelerdeki kafeteryalarda yiyecek-içecek fiyatlarının yüksekliği nedeniyle boykot kararı aldığını duyurmasıyla birlikte, bazı avukatlar eylem yaptı. Çağlayan'da adliyenin önünde ücretsiz çay dağıtan avukatlardan Kıvanç Kayaoğlu, "İstanbul Barosu adliyelerdeki kafeteryalarda avukat meslektaşlarımıza uygulanan fiyat farkı sebebiyle bir boykot başlattı. Avukatların, adliyelerdeki kafeteryalarda hakim-savcı ve memurlarla bir tutulmaması, sadece avukatlara değil vatandaşlara da aşırı fiyat farkı uygulanması nedeniyle boykot başladı. Personel ve hakim savcıların kafeteryada ve yemekhanede bölümleri ayrı. Vatandaşa ve avukata uygulanan mesela sigara içme balkonlarında bir bardak çay 4 liradan satılıyor. Memurlara 1 yada 2 liradan olması lazım. Neredeyse yarı yarıya fiyat farkı var. Bu sebeple boykot başladı, sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Avukat Leyla Han Tüzel ise "Burada çayı 4 liraya, kahveyi 7 liraya vatandaşa ve avukata satmak kabul edilebilir bir tutum değildir" diye konuştu. Türkiye'nin diğer yerlerinde kafeteryaların değişik şekillerde işletildiğini, cezaevlerinde işyurtlarına verildiğini, çayın 1 liraya satıldığını belirten avukat Tüzel, "Genç meslektaşlarımız, burada iş takibi yapanlar için de toplamda yüklü miktar yapıyor. Genç bir stajyer avukat, sabahtan akşama kadar bu adliyede 10 tane çay içmesi demek 40 liradır. Buna böyle bir çay fiyatı olarak yaklaşmamak lazım" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çay stantı

-Çay alan avukatlar

-Konuşmalar

-Genel ve detaylar


İstanbul, Kartal, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:15 Kaynak: DHA
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