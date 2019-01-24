Avukatlardan Cübbeli Yürüyüş

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Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı'ndan İstifa Edecek

Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' Kitabını 2 Bin 500 Liraya Satmasına Tepki Gösteren Lise Öğrencisi, Ücretsiz 'Nutuk' Kitabı Dağıttı

HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz