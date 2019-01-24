Son Dakika Haberleri: Avukatlardan Cübbeli Yürüyüş

Avukatlardan Cübbeli Yürüyüş

1 saat önce

Haber Gülseli KENARLI - Kamera Güven USTA İstanbul DHAİstanbul Barosu '24 Ocak tehlikedeki avukatlar günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Haber Gülseli KENARLI - Kamera Güven USTA İstanbul DHA

İstanbul Barosu '24 Ocak tehlikedeki avukatlar günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde bir yürüyüş gerçekleştirdi. İstanbul Barosu avukatları ve çeşitli illerden gelen avukatlar cübbelerini giyerek Galatasaray Meydanı'nda toplandı. Avukat olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da cübbesini giyerek gruba destek verdi.

Avukatlar, 'Avukatların sesi kesilirse, yurttaşların nefesi kesilir yazılı bir pankart açtı, Uğur Mumcu ve Tahir Elçi posterleri taşıdı. Grup, 'Susma sustukça sıra sana gelecek şeklinde slogan atarak İstiklal Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Barosu binasına yürüdü.

Burada İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, binanın balkonunda bir konuşma yaparak, 'Sesteki nefes avukatlardır ama avukatların sesi kesilirse yurttaşların da nefesi kesilir. Kesmeyiz biz, biz avukatız ve bir gün herkese lazım oluruz dedi.

Konuşmanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:50 Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, İstanbul, Güncel
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