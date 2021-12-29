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Avukatlardan meslektaşlarını darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika

Avukatlardan meslektaşlarını darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına tepki

29.12.2021 16:04

Avukatlar, meslektaşları Osman Karakuş'u darbeden kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Avukatlar, meslektaşları Osman Karakuş'u darbeden kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

İstanbul 2 No'lu Barosu üyeleri, Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı.

Katılımcılar adına konuşan İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, avukata, hakime, savcıya yapılan saldırının yargıya yapılmış bir saldırı olduğunu söyledi.

Şamlı, şiddetin her türünün kötü olduğunu belirterek, "Mesleğin icrası nedeniyle yapılan saldırı ise çok daha kötü. Biz bütün meslektaşlarımızı, avukatlarımıza yapılan saldırılara karşı olacağımızı, haklarını her zeminde savunacağımızı deklare ettik." dedi.

Bütün avukatların adalete hizmet eden unsurlar olduğunu aktaran Şamlı, "O bakımdan meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyorum. Osman Bey meslektaşımızın yanında olacağımızı, davasını sonuna kadar takip edeceğimizi, buradan adil netice çıkması için elimizden geleni baro olarak yapacağımızı ifade ediyorum." diye konuştu.

Mağdur avukat yaşananları anlattı

Darbedilen Osman Karakuş ise ev sahibi ve şahısla aynı apartmanda oturduklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"Ev sahibi bu şahsı tahliye etmek istiyordu uzunca bir süredir. Benimle irtibata geçip bu şahsı çıkarmak istediğini söyledi. Kendine yardımcı olup olamayacağımı sordu, 'Yardımcı olurum.' dedim. Akabinde bu şahıs hakkında sulh yoluyla tahliyesini istedik. Olaya müdahil olmamızın akabinde bu şahıs ve ailesinin tamamı beni doğrudan düşman bir hedef olarak algıladılar, saldırdılar.

Şahsın tahliyesi için dava açtık. Bana hakaret ve tehditleri nedeniyle 6 aylık bir uzaklaştırma kararı alınmıştı. O kararın bitmesini beklemiş. Daha sonra apartman toplantısında, salona gelerek beyzbol sopası ile kafama bir kere vurdu. Sonra onunla birlikte düştük. Sonra ben kaçmaya çalıştım. Ayağa kalkarken kafamın farklı yerlerine vurdu. Diyor ki, 'Bana vurdu şuurumu kaybettim, vurdum.' Şuurunu kaybeden bir insan isabetli vuruş yapamaz. Hepsini isabetli bir şekilde kafama vurdu. Elinde bir de uzun bir bıçak vardı. Kafamda 32 dikiş var, 8 yerden darbe aldım."

Olay

Polis merkezine başvuran avukat Osman Karakuş, aynı binada oturan Murat Y. tarafından beyzbol sopası ile darbedildiğini belirterek şikayetçi olmuştu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Y., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüphelinin, ev sahibinin avukatlığını yapan müşteki Osman Karakuş ile kaldıkları evin tahliyesi için daha önce tartıştıkları ve ikili arasında bu nedenle husumet bulunduğu öğrenilmişti.

Avukatlardan meslektaşlarını darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına tepki
Avukatlardan meslektaşlarını darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına tepki
Avukatlardan meslektaşlarını darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına tepki

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Osman Karakuş, Küçükçekmece, İstanbul, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avukatlardan meslektaşlarını darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avukatlardan meslektaşlarını darbeden şüphelinin serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika
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