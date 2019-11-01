Avukatlardan oluşan koro konser verdi

Edirne Barosu avukatlarından oluşan Avukatlar Korosu verdiği konserde Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Edirne Baro Başkanı Alper Pınar, Edirne Barosu konferans salonunda düzenlenen konser öncesi, Cumhuriyet ve Atatürk'ün ortak payda ve vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Türk milletinin yedi düvelle savaştığını belirten Pınar, "Vatanı canları ve kanları ile kurtarmış bu asil milletin evlatlarının torunlarıyız. Edirne Barosu geçmişinde olduğu gibi bugün ve gelecekte de bu ortak paydanın sarsılmaz savunucusu olacaktır." dedi.

Pınar, Cumhuriyet'in Türk milletinin hiç bir zaman vazgeçemeyeceği birleştirici gücü olduğunun altını çizdi.

Ardından sahneye çıkan avukatlar korosu Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu ses sanatçısı Müzeyyen Çağlar eşliğinde, " İzmir'in kavakları, Yörük Ali, Manastır türküsü, Fikrimin ince gülü, Bülbülüm altın kafeste" gibi Atatürk'ün sevdiği şarkılar ile İzmir Marşı'nı da seslendirdi.

Konsere, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Edirne Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, avukatlar ve davetliler katıldı.