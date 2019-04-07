Son Dakika Haberleri: Avukatlardan Serhat Oğuz'a Anlamlı Ziyaret

Avukatlardan Serhat Oğuz'a Anlamlı Ziyaret

49 dakika önce

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a, ilçede görev yapan avukatlardan oluşan Kahramankazan Hukukçular Platformu üyeleri 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Avukatlardan Serhat Oğuz'a Anlamlı Ziyaret, System.String[]
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a, ilçede görev yapan avukatlardan oluşan Kahramankazan Hukukçular Platformu üyeleri 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz'a toplumun tüm kesimlerinden "hayırlı olsun" ziyaretleri sürüyor. İlçede görev yapan avukatlardan oluşan Kahramankazan Hukukçular Platformu üyeleri, Başkan Oğuz'u ziyaret etti. 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü'nde gerçekleştirilen ziyarette avukatlar, Başkan Oğuz'a yeni görevinde başarılar dileyerek, tebriklerini iletti.

Önemli bir görev yapıyorsunuz

Başkan Oğuz, 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü'nde gerçekleştirilen ziyaretin kendisi için ayrıca bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Oğuz, avukatların vatandaşların hak ve hukukunu araması noktasında önemli bir görev icra ettiklerini ifade ederek, "Önemli bir görev yürütüyorsunuz. Kahramanakazan Belediyesi olarak siz değerli avukatlarımıza elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Bu anlamlı günde yaptığınız ziyaret, benim için ayrıca bir mutluluk kaynağı. Hepinizin gününü kutluyorum, başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:34 Kaynak: İHA

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