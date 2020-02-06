Avukatların adliyelerde "çay" eylemi sürüyor - Son Dakika
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Avukatların adliyelerde "çay" eylemi sürüyor

6 saat önce

ADLİYELERDE çayların yüksek fiyata satıldığı gerekçesiyle avukatların, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı eylem sürüyor.

Avukatların adliyelerde
ADLİYELERDE çayların yüksek fiyata satıldığı gerekçesiyle avukatların, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı eylem sürüyor..  İstanbul Adalet Sarayı'nın kafeteryası önünde bugün çeşitli derneklere üye bir grup avukat çayların yüksek fiyata satıldığını belirterek, alkışlı eylem yaptı.  Avukatlar, çayın 4 liradan, kahvenin 7 liradan satılmasını protesto ettiklerini belirtti.

Avukatlar adına basın açıklamasını okuyan avukat Yıldız İmrek, "İstanbul adliyelerinde avukat, hakim-savcı ve adliye personeline uygulanan fiyat eşitsizliğini protesto amacıyla İstanbul Barosunun aldığı boykot kararını destekliyoruz. Adliyeler; her gün daha fazla halka ve yargı mekanizmasında halkın temsilcisi durumundaki avukatlara yabancılaştırılan mekanlar haline geliyor." dedi. İmrek, " Büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırında yaşayan meslektaşlarımız,   stajyer avukatlar ve adalet aramaya gelen herkes için bu fiyatlar hayli zorlayıcıdır" diye konuştu.


- İstanbul
Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:00 Kaynak: DHA
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