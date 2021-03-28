Son dakika haberleri: İSTANBUL-AVUKATLARIN BORÇLUNUN YAKINLARINA MESAJ GÖNDERMESİ YASAL DEĞİL - Son Dakika

Son dakika haberleri: İSTANBUL-AVUKATLARIN BORÇLUNUN YAKINLARINA MESAJ GÖNDERMESİ YASAL DEĞİL

28.03.2021 13:05

Son dakika haberleri: Ceza Hukukçusu Dr. Öğr. Üyesi Barış Erman, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kapsamında bir şirketin borçlunun akrabalarına icra tehditli kısa mesajlar atmasının yasal olmadığı konusunda uyardı.

Ceza Hukukçusu Dr. Öğr. Üyesi Barış Erman, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kapsamında bir şirketin borçlunun akrabalarına icra tehditli kısa mesajlar atmasının yasal olmadığı konusunda uyardı. Erman, "Veri sorumlusu olan avukatlık bürosunun hem idari hem cezai sorumluluğu doğabilir. Bu avukatlık bürosuna disiplin hukuku açısından yaptırım olabilir" dedi.

Bir GSM şirketinden kalan hat borcu için borçlunun akrabalarını arayıp icra tehditli kısa mesajlar atan avukatlık bürosunun sahibine, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı davrandığı gerekçesiyle 100 bin liralık ceza kesilmişti. Benzer durumda birçok olayın yaşandığına dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Barış Erman, önemli uyarılarda bulundu.

"KİŞİLERİN RAHATINI BOZMA, ŞANTAJ SUÇU OLABİLİR"

Avukatlık bürosunun aramayı yaparken ne gibi bir niyetle hareket ettiğinin önemli olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Barış Erman, "Bir kişinin borcu yüzünden bunu ödemesi için bir baskı oluşturmak amacıyla bu gibi bir aramanın yapılması olası. Eğer öyle bir arama yapıldıysa bu da yalnızca kişisel verilerin değil diğer başka suçları da oluşturma ihtimali olan bir durum. Kişilerin rahatını bozma, 'şantaj suçu' olabilir. Avukatlık büroları tahsil etmekle yükümlü olan yerler değil. Bir haciz ve borç varsa bunu icra müdürlüklerinin yapması gerekiyor. Avukatlık büroları kendi yükümlülükleri çerçevesinde uzlaşma yoluna gidebilir. Ancak bunu, kendi muhatabına ve kabul görmüş yöntemlere uyarak yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

"BİLGİLER YASAL OLMAYAN PROGRAMLARLA ELE GEÇİRİLMİŞ OLABİLİR"

İlk aşamada, hukuk bürosunun kişinin akrabalarına ait olan verileri nasıl ele geçirdiğinin önemli olduğunun altını çizen Barış Erman, "Eğer verilen yasal yollardan, kişilerin rızası dahilinde ele geçirdiyse burada bir hukuka aykırılık olmayabilir. Ama genellikle gri alanda bulunan veya çok da yasal olmayan programların kullanılması yoluyla verilerin ele geçirilmiş olma ihtimali var. Böyle bir yöntem kullanıldıysa bunun yasak olduğunu düşünmemiz gerekiyor? diye konuştu.

"BARO NEZDİNDE BİR DİSİPLİN SUÇUNA NEDEN OLABİLİR"

Akrabalara ilişkin verilerin ele geçirilmesinin hukuka aykırı olabileceğini belirten Barış Erman, şunları söyledi:

"Yüksek miktarlı idari para cezası yaptırımlarının uygulanmaya başlandığını geçmiş dönemdeki örneklerden görebiliyoruz. Burada akrabalara ilişkin verilerin ele geçirilmesinden söz ediyoruz. Avukatlık bürosu, 'ben bunu müvekkilimden aldım' diyebilir. Buradaki bilgileri avukatlık bürosuna müvekkil verdiyse avukatlık bürosunun sorumluluğu azalabilir ama ortadan kalkmaz. Avukat verilerin kaynağını araştırmalıdır. Verilerin ele geçirilmesi bakımından herhangi bir yükümlülüğe aykırılık olduğunda veri sorumlusu olan avukatlık bürosunun burada hem idari hem cezai sorumluluğu doğabilir. Bu avukatlık bürosunun disiplin hukuku açısından da sorumluluğu da vardır. Avukatların hukuka aykırı olarak işlem yürütmesi baro nezdinde bir disiplin suçuna neden olabilir."

'KVKK KAPSAMINDA DA BİR KABAHAT OLUŞTURUR'

Borçlunun verilerinin akrabalara iletilmesinin de hukuka aykırı olduğunu hatırlatan Barış Erman, "Kişilerin verilerini, onun rızası olmadan bir başkasına hiçbir şekilde vermemek gerekir. Bu durumda da Türk Ceza Kanunu anlamında suç veya KVKK kapsamında idari para cezasını gerektiren bir durum oluşturabilecektir? ifadelerini kullandı.

"KİŞİ HAYATTA DEĞİLSE MİRASÇILAR SORUMLU OLACAK"

Kişinin hayatta olmadığı durumda ise mirasçılarının bu borçlardan sorumlu olacağını hatırlatan Erman, "Eğer böyle bir durum varsa o kişinin ölümünün ardından mirasçılarına bu konuda bir bildirim yapılması daha yüksek korunması gereken hukuksal bir değer olduğu için anlaşılabilir" dedi.

Son dakika haberleri: İSTANBUL-AVUKATLARIN BORÇLUNUN YAKINLARINA MESAJ GÖNDERMESİ YASAL DEĞİL
Son dakika haberleri: İSTANBUL-AVUKATLARIN BORÇLUNUN YAKINLARINA MESAJ GÖNDERMESİ YASAL DEĞİL
Son dakika haberleri: İSTANBUL-AVUKATLARIN BORÇLUNUN YAKINLARINA MESAJ GÖNDERMESİ YASAL DEĞİL
Son dakika haberleri: İSTANBUL-AVUKATLARIN BORÇLUNUN YAKINLARINA MESAJ GÖNDERMESİ YASAL DEĞİL
Son dakika haberleri: İSTANBUL-AVUKATLARIN BORÇLUNUN YAKINLARINA MESAJ GÖNDERMESİ YASAL DEĞİL
Son dakika haberleri: İSTANBUL-AVUKATLARIN BORÇLUNUN YAKINLARINA MESAJ GÖNDERMESİ YASAL DEĞİL
Son dakika haberleri: İSTANBUL-AVUKATLARIN BORÇLUNUN YAKINLARINA MESAJ GÖNDERMESİ YASAL DEĞİL
Son dakika haberleri: İSTANBUL-AVUKATLARIN BORÇLUNUN YAKINLARINA MESAJ GÖNDERMESİ YASAL DEĞİL
Son dakika haberleri: İSTANBUL-AVUKATLARIN BORÇLUNUN YAKINLARINA MESAJ GÖNDERMESİ YASAL DEĞİL

Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İSTANBUL-AVUKATLARIN BORÇLUNUN YAKINLARINA MESAJ GÖNDERMESİ YASAL DEĞİL - Son Dakika


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