Son Dakika Haberleri: Avukatların Korosuna Yoğun İlgi

Avukatların Korosuna Yoğun İlgi

1 saat önce

Kayseri Barosu Türk Sanat Müziği Korosunun verdiği Türk sanat müziği konseri yoğun ilgi gördü.

Avukatların Korosuna Yoğun İlgi, System.String[]
Kayseri Barosu Türk Sanat Müziği Korosunun verdiği Türk sanat müziği konseri yoğun ilgi gördü.

Kayseri Barosu Türk Sanat Müziği Korosu, her sene geleneksel olarak verdiği Türk sanat müziği konserini, bu sene de verdi. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, birbirinden güzel eserleri seslendiren avukatlar, dinleyicilerden büyük alkış topladı.

Konsere, Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, yönetim kurulu üyeleri, avukatlar ve davetliler katıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

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