Avukatların Korosuna Yoğun İlgi
1 saat önce
Kayseri Barosu Türk Sanat Müziği Korosunun verdiği Türk sanat müziği konseri yoğun ilgi gördü.
Kayseri
Barosu Türk Sanat Müziği Korosunun verdiği Türk sanat müziği konseri yoğun ilgi gördü.
Kayseri Barosu Türk Sanat Müziği Korosu, her sene geleneksel olarak verdiği Türk sanat müziği konserini, bu sene de verdi. Erciyes Üniversitesi
Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, birbirinden güzel eserleri seslendiren avukatlar, dinleyicilerden büyük alkış topladı.
Konsere, Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, yönetim kurulu üyeleri, avukatlar ve davetliler katıldı. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:17 Kaynak: İHA
Çalışanlar Dikkat! Keyfi Rapor Almak İşten Atılma Sebebi
İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var!
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 İlde 37 Bin 710 Adres Değişikliğinin Kusurlu Bulunduğunu Açıkladı