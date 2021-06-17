Avukatların sorunları Ankara'da masaya yatırıldı - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret eden Aydın Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, avukatların sorunları ve çözüm önerilerini içeren dosyayı Bakan Gül'e sundu.

Birçok kez avukatların yaşadığı sıkıntı ve taleplerini dile getiren Aydın Baro Başkanı Aydın Av. Gökhan Bozkurt, bu kapsamda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti. Diğer illerin baro başkanlarının da bulunduğu ziyarette Başkan Bozkurt, avukatların sorunları ve çözüm önerilerinin içerdiği dosyayı Bakan Gül'e takdim etti.

Adalet Bakanlığı'na yapılan ziyarette avukatların yaşadıkları sorunlar ile gündemde olan bazı yasal düzenlemeler ile ilgili görüşlerini paylaştıklarını söyleyen Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, "Adalet Bakanı ve Bakanlık bürokrasisine avukatlık mesleğinin, meslektaşlarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerimizi bıkmadan, usanmadan; genel kurullardan, adli yardım ödemelerinin geriden gelmesine, dosya inceleme sorunundan duruşma tutanağı meselesine kadar bir kez daha anlattık. Gerçekleştirilen toplantıda adli yardım ücretlerinin geç ödenmesi, avukata yönelik şiddet, beraat vekalet ücretleri, meslektaşların dosya incelemede yaşadığı sıkıntılar ve sair tüm sorunları, çözüm önerileriyle birlikte, bir kez daha kapsamlı bir dosya halinde sunduk. Mesleğimiz için, meslektaşlarımız için çalışmaya, mücadeleye devam ediyoruz" dedi. - AYDIN