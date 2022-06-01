Avukatların yargılandığı DHKP/C davası ertelendi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın, "terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak veya yönetmek" suçlarından yargılandığı davada, tutuklu 4 sanığın tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Selçuk Kozağaçlı, Özgür Yılmaz, Oya Aslan ve Barkın Timtik ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Yabancı barolardan bazı avukatlar da duruşmaya izleyici olarak geldi.

Mahkeme başkanı, "Belçika ve Hollanda belgeleri" olarak anılan 1 Nisan 2004'te DHKP/C terör örgütüne yönelik Hollanda'da gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen belgelerin yer aldığı dijital materyaller ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün gönderdiği onaylı Belçika ve Hollanda belgelerinin fotokopilerinin aynı olup olmadığıyla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenilen raporun gelmediğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak, bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanıkların avukatları ve tutuklu sanıklar, tahliye taleplerine ilişkin beyanda bulundu.

Mahkeme, sanıklar Selçuk Kozağaçlı, Oya Aslan, Özgür Yılmaz ve Barkın Timtik'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, Adli Tıp Kurumundan istenilen raporun beklenmesine hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 7 Eylül'e ertelendi.

Mütalaadan

Duruşma savcısı tarafından celse arasında dosyaya sunulan esas hakkındaki mütalaada, sanık Kozağaçlı'nın, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalıştığı, örgütte "ODTÜLÜ" kod adını kullandığı, yakalanan örgüt mensuplarına örgütün talimatlarını ilettiği, aradaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı, yurt dışı merkez komitesi ile şifreli yazışma yaparak örgüt faaliyetleri hakkında bilgi aktardığı belirtiliyor.

Mütalaada, Kozağaçlı'nın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16 yıl 3 aydan 31 yıl 3 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Sanık Taylan Tanay'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 21 yıl 3 aydan 57 yıl 3 aya kadar hapsi öngörülüyor.

Mütalaada, sanık Barkın Timtik'in, "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 14 yıl 9 aydan 54 yıl 9 aya kadar, sanık Oya Aslan'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 13 yıl 9 aydan 48 yıl 9 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Mütalaada, sanık Naciye Demir'in benzer suçlardan 5 yıl 3 aydan 28 yıl 9 aya, Günay Dağ'ın 14 yıl 9 aydan 56 yıl 9 aya, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı ve Avni Güçlü Sevimli'nin 8,5 yıldan 20'şer yıla, Özgür Yılmaz'ın 1 yıldan 5 yıla, Şükriye Erden'in 4 yıldan 20 yıla, Gülvin Aydın'ın 8 yıl 9 aydan 23 yıl 9 aya, Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi (Özer) Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahim Yılmaz ve Selda Kaya Yılmaz'ın ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri isteniyor.

Mütalaada ayrıca, yargılama aşamasında ölen sanık Ebru Timtik hakkında açılan davanın düşürülmesine, firari sanık Zeki Rüzgar'ın dosyasının ayrılmasına, tutuksuz sanık Taylan Tanay'ın tutuklanmasına karar verilmesi talep ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de sanıkların benzer suçlardan cezalandırılmaları isteniyor.