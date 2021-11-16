Son dakika haber... Avukatların terör örgütü üyeliği davasında mütalaa - Son Dakika

ÇAĞDAŞ Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın, "Terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak ve yönetmek" suçlarından yargılandığı davada, savcı mütalaasını sundu. Mütalaada, "Örgüt yöneticiliği" ile suçlanan Selçuk Kozağaçlı'nın 30 yıla kadar ve Taylan Tanay'ın 56 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıkların ise 4 yıldan 53 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Duruşma yarın Silivri'de görülecek.

22 avukatın DHKP-C üyeliği ve yöneticiliği suçlamasından İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları davada, savcı celse arasında mütalaasını hazırlayarak dosyayı sundu. 15 Kasım'da sunulan mütalaada, sanıkların "Terör örgütü DHKP/C'nin üst yönetiminin talimatlarıyla kurulan ve faaliyet yürüten bu nedenle örgüt içerisinde "sporcular" olarak anılan Halkın Hukuk Bürosu'nda faaliyette bulundukları, örgütün üst yönetimi ile örgütsel yazışmalar yaptıkları, yakalanan örgüt mensuplarına örgütün talimatlarını ilettikleri" kaydedildi. Cezaevlerinde kalan örgüt mensuplarından temin ettikleri mektupları örgüte müzahir dergide yayınlanmasını sağladıkları, örgüt üst yönetimi talimatı ile örgütsel faaliyetlere katıldıkları, örgüt hiyerarşisine dahil oldukları, kod isim kullandıkları, yapılan adli arama işlemlerinde, örgüte müzahir yayınların ve materyallerin ele geçirildiği ve adli istinabe yoluyla Belçika ve Hollanda adli makamlarından temin edilen bilgisayar kayıtları ve dokümanların incelenmesinde suç örgütünün ve sanıkların suç örgütü ile bağlantılarının ortaya konulduğu belirtilen mütalaada, Halkın Hukuk Bürosu isimli yapılanmanın DHKP/C Terör Örgütü'nün bir kurumu olduğu ve tamamen örgütsel amaçlar doğrultusunda hareket ettiği öne sürüldü.

KOZAĞAÇLI'YA YÖNETİCİLİK SUÇUNDAN 30 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Sanık Selçuk Kozağaçlı'nın Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalıştığı, örgüt içerisinde ODTÜ'lü kod adını kullandığı, yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, kuryelik yaptığı, örgütün yurtdışı merkez komitesi ile şifreli yazışma yaparak örgüt faaliyetleri hakkında bilgi aktardığı, yine terör örgütü DHKP/C'ye yönelik olarak yapılan operasyonlarda ele geçirilip adli istinabe yoluyla Belçika ve Hollanda adli makamları tarafından ülkemize teslim edilen örgütün arşivinin bulunduğu dokümanlarda çok sayıda isminin geçtiği, örgüte rapor sunan yöneticiler tarafından sanığa örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak üzere para verildiğinin örgüt raporlarında açık şekilde yazıldığı, yakalama kararı bulunan sanık Zeki Rüzgar'ı evinde barındırarak tedavisini üstlendiği belirtildi. Sanık Selçuk Kozağaçlı'nın "örgüt yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla ve zincirleme olarak "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis olmak üzere toplam 16 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi talep edildi.

TANAY'A DA ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİNDEN CEZA İSTENDİSanık Taylan Tanay'ın avukat olmadan önce DHKP/C terör örgütünün okul sorumlusu olduğu, 1999 yılında DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonda tutuklandığı, tutuklanmasından sonra cezaevinden örgüte özgeçmiş raporu gönderdiği, rapor göndermiş olmasının sanığın örgüt hiyerarşisine dahil olduğunu gösterdiğinin Yargıtay kararları ile anlaşıldığı, 2003 yılında örgüt yönetiminin izni ve bilgisi dahilinde Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışmaya başladığı ileri sürüldü. Mütalaada Tanay'ın, "örgüt yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi, 4 kez "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıldan 20 yıla kadar, zincirleme şekilde "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ise 10 aydan 6 yıla olmak üzere 21 yıl 4 aydan 56 yıla kadar hapsi istendi.

DİĞER SANIKLARA FARKLI HAPİS İSTEMLERİSanık Barkın Timtik'in "Örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi ve 5 kez "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıldan 25 yıla kadar hapsi ve zincirleme şekilde "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ise 10 aydan 6 yıla olmak üzere 14 yıl 10 aydan 53 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Sanık Oya Aslan'ın ise "Örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi, 5 kez "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıldan 25 yıla kadar hapsi ve zincirleme şekilde "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapsi olmak üzere toplam 14 yıldan 47 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Sanık Günay Dağ'ın "Örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi, 5 kez "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıldan 25 yıla kadar hapsi, zincirleme şekilde "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapsi, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ise 10 aydan 6 yıla olmak üzere toplam 14 yıl 6 aydan 53 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Sanık Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı'nın "Örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi, 2 kez "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis olmak üzere toplam 9 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapsi istendi.Sanık Avni Güçlü Sevimli'nin "Örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis olmak üzere toplam 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanık Gülvin Aydın'ın "Örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi ve zincirleme şekilde "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis olmak üzere 9 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Sanık Naciye Demir'in 4 kez "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıldan 20 yıla kadar, zincirleme şekilde "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar toplam 5 yıl 6 aydan 27 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Sanık Özgür Yılmaz'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Şükriye Erden'in ise 4 kez "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

9 SANIĞA ÜYELİKTEN 15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİDiğer sanıklar Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi (Özer) Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahim Yılmaz ve Selda (Kaya) Yılmaz'ın ise "Örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisleri istendi.

TAYLAN TANAY'IN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİYargılama aşamasında hayatını kaybeden Ebru Timtik'in davasının düşürülmesi ve hakkında yakalama kararı olan sanık Zeki Rüzgar hakkındaki davanın ayrılması talep edildi. Mütalaada, sanık Taylan Tanay'ın tutuklanması ve bu yönde yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Ayrıca tutuklu sanıklar Barkın Timtik ve Selçuk Kozağaçlı'nın tutukluluk hallerinin devamı da istendi. Yarın Silivri'de görülecek duruşmada, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı diyecekleri sorulacak.