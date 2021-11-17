Üye Girişi
Avukatların yargılandığı DHKP/C davası ertelendi - Son Dakika

Avukatların yargılandığı DHKP/C davası ertelendi

17.11.2021 17:35
Avukatların yargılandığı DHKP/C davası ertelendi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın, "terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak veya yönetmek" suçlarından yargılandığı davada, Kozağaçlı ile Barkın Timtik'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın, "terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak veya yönetmek" suçlarından yargılandığı davada, Kozağaçlı ile Barkın Timtik'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmayı bazı illerin baro temsilcileri ile bazı ülke barolarının temsilcileri de takip etti.

Celse arasında dosyaya giren esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık avukatları, kovuşturmanın genişletilmesini talep etti.

Söz alan sanıklar ise mütalaadaki iddiaları kabul etmediklerini söylediler.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ocak ayına erteledi.

Mütalaadan

Duruşma savcısı tarafından celse arasında dosyaya sunulan esas hakkındaki mütalaada, sanık Kozağaçlı'nın, Halkın Hukuk Bürosunda avukat olarak çalıştığı, örgüt içerisinde "ODTÜLÜ" kod adını kullandığı, yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı, örgütün yurt dışı merkez komitesi ile şifreli yazışma yaparak örgüt faaliyetleri hakkında bilgi aktardığı belirtiliyor.

Mütalaada, Kozağaçlı'nın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16 yıl 3 aydan 31 yıl 3 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Sanık Taylan Tanay'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplamda 21 yıl 3 aydan 57 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor.

Mütalaada, sanık Barkın Timtik'in, "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 14 yıl 9 aydan 54 yıl 9 aya kadar, sanık Oya Aslan'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 13 yıl 9 aydan 48 yıl 9 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Sanık Günay Dağ'ın eylemlerine uyan "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 14 yıl 9 aydan 56 yıl 9 aya kadar hapsinin talep edildiği mütalaada, sanıklar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı ve Avni Güçlü Sevimli'nin "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8,5 yıldan 20'şer yıla kadar hapisleri isteniyor.

Mütalaada, Sanık Gülvin Aydın'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 9 aydan 23 yıl 9 aya kadar, sanıklar Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi (Özer) Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahim Yılmaz ve Selda Kaya Yılmaz'ın ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

Sanık Naciye Demir'in 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 5 yıl 3 aydan 28 yıl 9 aya kadar hapsinin talep edildiği mütalaada, sanık Özgür Yılmaz'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla, sanık Şükriye Erden'in 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıldan 20 yıl kadar hapsi isteniyor.

Mütalaada, yargılama aşamasında ölen sanık Ebru Timtik hakkında açılan davanın düşürülmesine, firari sanık Zeki Rüzgar'ın dosyasının ayrılmasına, sanıklar Barkın Timtik ve Selçuk Kozağaçlı'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Taylan Tanay'ın tutuklanmasına karar verilmesi talep ediliyor.

Çağdaş Hukukçular Derneği, Barkın Timtik, Selçuk, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avukatların yargılandığı DHKP/C davası ertelendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti 17:34 Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti Cemil Çiçek'e bir tepki de DP'li Cemal Enginyurt'tan geldi: 50+1'den taviz verilmemeli 17:15 Cemil Çiçek'e bir tepki de DP'li Cemal Enginyurt'tan geldi: 50+1'den taviz verilmemeli Bursa'da trafik kazasında 24 kişi yaralandı 17:12 Bursa'da trafik kazasında 24 kişi yaralandı
Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı 17:07 Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu 16:15 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi 15:50 Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi
Twitch yayıncısı Jahrein, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu 15:08 Twitch yayıncısı Jahrein, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti 14:23 Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti

Son Dakika Haberleri
17:37 Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi
17:34 Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti
17:21 Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor
17:09 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!
17:00 Akşam saatlerinde altın ve doların seyri
16:50 Mesut Özil'den taraftara çağrı: Dua edin
16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?
16:36 Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor
16:25 Prof. Dr. Şerif Barış: "Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?" sorusuna cevabı: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez
16:22 Düzce'de daha büyük deprem olacak mı?
Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi         
17:38
Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor         
17:22
Memleket Partisi, CHP ile ittifak yapar mı? İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'den Haberler.com'a özel açıklamalar Memleket Partisi, CHP ile ittifak yapar mı? İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'den Haberler.com'a özel açıklamalar         
17:14
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?         
16:07
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım         
14:25
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 17:45:12. #1.11#
SON DAKİKA: Avukatların yargılandığı DHKP/C davası ertelendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement