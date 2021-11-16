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Avukatların yargılandığı DHKP/C davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika

Avukatların yargılandığı DHKP/C davasında mütalaa açıklandı

16.11.2021 18:01
Avukatların yargılandığı DHKP/C davasında mütalaa açıklandı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın, "terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak veya yönetmek" suçlarından yargılandığı davada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın, "terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak veya yönetmek" suçlarından yargılandığı davada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını sundu.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısı tarafından dava dosyasına sunulan 5 sayfalık esas hakkındaki mütalaada, sanık Kozağaçlı'nın, Halkın Hukuk Bürosunda avukat olarak çalıştığı, örgüt içerisinde "ODTÜLÜ" kod adını kullandığı, yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı, örgütün yurtdışı merkez komitesi ile şifreli yazışma yaparak örgüt faaliyetleri hakkında bilgi aktardığı belirtildi.

Örgüt tarafından organize edilen faaliyetlere katıldığı tespit edilen Kozağaçlı'nın, yine terör örgütü DHKP/C'ye yönelik olarak yapılan operasyonlarda ele geçirilip adli istinabe yoluyla Belçika ve Hollanda adli makamları tarafından Türkiye'ye teslim edilen örgütün arşivinin bulunduğu dokümanlarda çok sayıda isminin geçtiği bilgisine yer verilen mütalaada, doküman içeriklerinden açık şekilde DHKP/C terör örgütü adına faaliyetler yürüttüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

Mütalaada, örgüte rapor sunan yöneticiler tarafından sanığa örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak üzere para verildiğinin örgüt raporlarında açık şekilde yazıldığı, sanığın 'Zeki Rüzgar' isimli sanığı evinde barındırarak tedavisini üstlendiği, bu tedaviye ilişkin örgütle bağlantılı ve "manav" kod ismini kullanan avukatlardan yardım aldığı, "Yaşar" kod ismini kullanan Münevver Köz ile irtibatlı olduğu, DHKP/C terör örgütüyle organik bağ kurduğu ve halen yurt dışındaki örgüt yöneticileriyle yazışmalar yapmak suretiyle irtibatını devam ettirdiği, böylece silahlı terör örgütü yöneticisi olmak suçunu işlediği ifade edildi.

Mütalaada, bu suçtan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsinin istendiği, 14-16 Eylül 2012 tarihlerinde terör örgütünün çağrıları doğrultusunda ve güvenlik güçlerine yönelik canlı bomba eyleminde ölen İbrahim Çuhadar isimli örgüt mensubunu sahiplenmek için Adli Tıp önüne gidip cenaze işlemlerinin başından sonuna kadar yer almak ve örgüt propagandasına dönüştürülen cenaze törenine de katılmak suretiyle işlediği 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar olmak üzere toplamda 16 yıl 3 aydan 31 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi.

Sanık Taylan Tanay'ın DHKP/C terör örgütünün güdümünde faaliyet gösteren, yöneticisini DHKP/C'nin atadığı ve terör örgütünün Halkın Hukuk Bürosu isimli hukuk yapılanmasında görev aldığı ifade edilen mütalaada, sanığın avukat olmadan önce DHKP/C terör örgütünün okul sorumlusu olduğu, 1999'de DHKP/C'ye yönelik operasyonda tutuklandığı, tutuklanmasından sonra cezaevinden örgüte özgeçmiş raporu gönderdiği kaydedildi.

Mütalaada, sanığın DHKP/C terör örgütü üyelerinin çeşitli bombalama ve polislerin şehit edilip vatandaşların yaralanması eylemlerinde şüphelilerin herhangi bir talebi olmadan avukat olarak görev aldığı, atılı suçtan dolayı yakalanıp gözaltına alındığında açlık grevi, susma hakkı ve görevliye direnme gibi örgütsel tavır ve eylemlerde bulunduğu ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıldan 20 yıla, "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar olmak üzere toplamda 21 yıl 3 aydan 57 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

Mütalaada, sanık Barkın Timtik'in, örgüt içerisinde "Saadet" kod adını kullandığı, yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı, örgütün eylemlerine katıldığı, örgütün Türkiye Komitesinin altında bulunan genel komite içerisinde faaliyette bulunduğu, örgütsel toplantılara katıldığı, örgütün yurtdışı merkez komitesi ile şifreli yazışma yaparak örgüt faaliyetleri hakkında bilgi aktardığı bildirildi.

Sanık Timtik'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 14 yıl 9 aydan 54 yıl 9 aya kadar, Sanık Oya Aslan'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 13 yıl 9 aydan 48 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

Sanık Günay Dağ'ın eylemlerine uyan "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 14 yıl 9 aydan 56 yıl 9 aya hapsinin istendiği mütalaada, sanıklar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı ve Avni Güçlü Sevimli'nin "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8,5 yıldan 20'şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

Mütalaada, Sanık Gülvin Aydın'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 9 aydan 23 yıl 9 aya kadar sanıklar Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi (Özer) Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahim Yılmaz ve Selda Kaya Yılmaz'ın ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istendi.

Sanık Naciye Demir'in 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 5 yıl 3 aydan 28 yıl 9 aya kadar hapsinin talep edildiği mütalaada, sanık Özgür Yılmaz'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla, sanık Şükriye Erden'in 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıldan 20 yıl kadar hapsi istendi.

Yargılama aşamasında ölen sanık Ebru Timtik hakkında açılan davanın düşürülmesine, firari sanık Zeki Rüzgar'ın dosyasının ayrılmasına, sanıklar Barkın Timtik ve Selçuk Kozağaçlı'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Taylan Tanay'ın tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

Sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanlarının alınacağı duruşma yarın İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılacak.

Çağdaş Hukukçular Derneği, Selçuk, Hukuk, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avukatların yargılandığı DHKP/C davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika


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