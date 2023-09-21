Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne" ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; avukatlara ödenecek asgari ücret 15 bin 800 TL, dava ücretleri ise 8 bin TL'den başlayacak.

SÖZLÜ DANIŞMA ÜCRETİ 2 BİN 300 TL

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 TL olarak belirlendi. Dava ücretleri ise 8 bin TL ile 67 bin 700 TL arasında olacak. Avukatlara büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 2 bin 300 TL, sonraki her 1 saat için bin 300 TL, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 TL oldu.

BELGELERİN HAZIRLANMASI İÇİN 19 BİN TL ÖDENECEK

Söz konusu tebliğe göre kira sözleşmesi, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi vasiyetname gibi benzeri belgelerin hazırlanması için avukatlara 19 bin lira ücret ödenecek.