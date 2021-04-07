AVUKATLIK BÜROSUNDA 4 KİŞİYİ ÖLDÜREN MUHTAR TUTUKLANDI - Son Dakika

Kartal'da avukatlık bürosunda miras tartışması nedeniyle 4 kişiyi öldüren Ahmet Salih Bilginer, "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Savcılıkta susma hakkını kullandığı öğrenilen 62 yaşındaki Bilginer'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kartal Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokaktaki avukatlık büroosunda dün Yalova 50. Yıl Mahallesi Muhtarı Ahmet Salih Bilginer, dayı çocuklarına ateş etti. Olayda Haluk Onat (58), Kebire Esra Ay (54), Ayşe Ece Ay (26) ve Ahmet Nuri Onat (63) hayatını kaybetmişti. Saldırıda Arzu Onat (56) ağır yaralandı. Şüpheli Bilginer'de Jandarma ekiplerince Yalova'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyet sorgusunda polislere, olay günü akrabalarının kendisine dağlık alanda bulunan 60 dönümlük bir araziye vererek haklarından vazgeçmesini istediklerini, kendisinin de deniz kıyısındaki arsaları sorduğunda tansiyonun yükseldiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Ahmet Salih Bilginer'in savcılıkta ve hakimlikte ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi. Ayrıca şüpheli Bilginer'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisi edinildi.Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, Ahmet Salih Bilginer'i "Kasten öldürme" suçundan tutuklayarak şüphelinin cezaevine gönderilmesine karar verdi.

- İstanbul