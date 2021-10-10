Avukatlık bürosunda eşi tarafından dövülen Meltem, çocuklarının velayetini vermemek için öldürülmüş - Son Dakika

Osmaniye'de Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir iş merkezinde yaşanan olayda iddiaya göre, Meltem Goncagül ile işsiz olan eşi İbrahim Goncagül, anlaşmalı boşanma için evrak düzenlemek üzere avukatlarının bürosuna gitti.

ÇOCUKLARININ VELAYETİNİ İSTEDİ, ANNE RAZI OLMADI

Boşanma protokolü hazırlandığı sırada İbrahim Goncagül, çocuklarının da velayetini istedi, eşi razı olmayınca aralarında tartışma çıktı.

BAŞINI DUVARA VURARAK DÖVDÜ

İbrahim Goncagül, eşi Meltem Goncagül'ü bürodaki boş bir odaya götürüp, kapısını kilitledikten sonra başını duvara vurarak dövdü, ağzından ve burnundan kan gelince de orada bırakıp kaçtı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Meltem Goncagül, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bir gün sonra taburcu edilen Goncagül, 5 Ekim'de evinde fenalaşınca, ailesinin götürdüğü Gaziantep'teki özel hastanedeki tedaviye rağmen kurtarılamadı. Adli tıpta yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Goncagül'ün cenazesi, dün Osmaniye'de toprağa verildi.

VELAYET YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Olay günü yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İbrahim Goncagül'ün ise ifadesinde, anlaşmalı boşanmak için avukatlık bürosuna gittiklerini, çocukların velayeti yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu olayın yaşandığını söylediği öğrenildi