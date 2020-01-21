Avukatlık bürosunda silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avukatlık bürosunda silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Avukatlık bürosunda silahlı kavga: 2 yaralı

6 saat önce

Ankara'da bir avukat, baktığı davaya ilişkin yaşanan alacak verecek tartışması sonucu kendisini darbeden müvekkil yakınlarından birini silahla yaraladı.

Avukatlık bürosunda silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Ankara'da bir avukat, baktığı davaya ilişkin yaşanan alacak verecek tartışması sonucu kendisini darbeden müvekkil yakınlarından birini silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Şenol Ö, Çankaya ilçesi Söğütözü Caddesi'ndeki bir plazada bulunan bürosunda, baktığı bir davada müvekkili olan sanığın yakınlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Bunun üzerine Tahir A, Abdurrahim A, Mehmet T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, Şenol Ö'yü darbetmeye başladı.

Avukat, arbede sırasında silahıyla ateş etti.

Tahir A, silahtan çıkan kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Firari şüpheli aranıyor

Yaralılar avukat Şenol Ö. ile Tahir A. hastaneye kaldırılırken Abdurrahim A. ve Mehmet T. polis tarafından gözaltına alındı.

İsmi henüz öğrenilemeyen ve olay yerinden kaçtığı belirlenen diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Avukat Şenol Ö, hastaneye kaldırılırken yaralı halde yaptığı açıklamada, bürosuna gelenlerin hakları olmayan alacaklarını istediklerini, kendisinin de delil olarak belgeleri sunduğunu ancak buna rağmen alacakları olduğunu iddia ettiklerini söyledi.

Plazaya gelen olay yeri inceleme ekipleri, avukatlık bürosunda delil araştırması yaptı.

Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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