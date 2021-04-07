AVUKATLIK BÜROSUNDAKİ DEHŞETİN NEDENİ ; 2 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİ - Son Dakika

AVUKATLIK BÜROSUNDAKİ DEHŞETİN NEDENİ ; 2 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİ

07.04.2021 12:59

Silahlı saldırgan 15 gün önce boşandığı eşinin evine giderken yakalandı.

Silahlı saldırgan 15 gün önce boşandığı eşinin evine giderken yakalandı.

Ali AKSOYER - Hasan YILDIRIM - Özgür EREN/İSTANBUL(DHA) KARTAL'da avukatlık bürosunda 4 kişinin öldüğü saldırının nedeninin 2 bin dönümlük arazinin bölümü olduğu öğrenildi. Saldırgan Ahmet Salih Belginer (62)'nin "Bu kadar arazimiz var ama fakirlik içinde yaşıyoruz" dediği öğrenildi. Silahlı saldırganın 15 gün önce boşandığı eşinin evine doğru giderken yakalandığı belirtildi.

AVUKATLIK BÜROSUNDA 4 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kartal, Cevizli Mahallesi'ndeki olay dün 15.00 sıralarında meydana geldi. Miras anlaşmazlığı nedeniyle avukatlık bürosunda bir araya gelen akrabalard arasında çıkan tartışmada muhtar Ahmet Salih Belginer dehşet saçtı. Belginer, Haluk Onat( 58) Kebire Esra Aymutlu(54), görme engelli kızı Ayşe Ece Aymutlu(26) ile Ahmet Nuri Onat (63) vurarak öldürdü. Saldırıda Arzu Onat (56) ağır yaralandı.

15 GÜN ÖNCE BOŞANDIĞI EŞİNİN EVİ YOLU ÜZERİNDE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırı olayını gerçekleştirdiği öğrenilen Ahmet Salih Belginer'i takibe alan ekipler onun bir taksiye binerek Yalova'ya doğru hareket ettiğini tespit ettiler. Bunun üzerine jandarmaya haber verilerek önlem almaları istendi. Her ihtimale karşılık Ahmet Salih Belginer'in 15 gün önce boşandığı eşinin evine gitme ihtimaline karşılık güvenlik önlemleri burada yoğunlaştırıldı. Kısa bir süre sonra Yalova plakalı bir taksinin içinde olduğu tespit edilen saldırgan, olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalandı.

İSTANBUL'DA SORGULANDI

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli işlediği cinayetlerle ilgili sorguya alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada olayın yıllardır süren ve Yalova'da bulunan yaklaşık 2 bin dönümlük arazilerin paylaşılamaması nedeniyle meydana geldiğini tespit etti.

NE YAPTIĞINI HATIRLAMIYORMUŞ

Ahmet Salih Belginer'in kendisini sorgulayan polislere olay anını ve nasıl yaptığını hatırlamadığını anlattığı öğrenildi. Ahmet Salih Belginer'in polislere "Bu kadar arazimiz var ama fakirlik içinde yaşıyoruz" diyerek akrabaları ile arazinin paylaşımıyla ilgili bir avukatlık bürosunda toplanmayı kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

TARTIŞMA DAĞLIK VE DENİZ KIYISINDAKİ ARAZİLERİN PAYLAŞIMI İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ

Sorgusunda polislere, olay günü akrabalarının kendisine dağlık alanda bulunan 60 dönümlük bir araziye vererek haklarından vazgeçmesini istediklerini, kendisinin de deniz kıyısındaki arsaları sorduğunda tansiyonun yükseldiğini söylediği öğrenildi.

AŞAĞI İNİP YUKARI ÇIKTIKTAN SONRA CİNAYETLERİ İŞLEMİŞ

Polis soruşturması sırasında şüphelinin bir ara binadan sakinleşmek için aşağı indiği, ancak geri döndüğünde tartışmaların yeniden alevlenmesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin önce bir taksiyle Yalova'ya gittiği ardından bu taksiden inerek Yalova plakalı başka bir taksiyle yoluna devam ettiği belirlendi.

ADLİYEYE GİDERKEN DE SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde resmi ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullanan şüpheli Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheli Emniyet Müdürlüğü binasından çıkışında "Neden öldürdünüz" sorularına cevap vermedi.

AVUKATLIK BÜROSUNDAKİ DEHŞETİN NEDENİ ; 2 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİ
AVUKATLIK BÜROSUNDAKİ DEHŞETİN NEDENİ ; 2 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİ
AVUKATLIK BÜROSUNDAKİ DEHŞETİN NEDENİ ; 2 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİ
AVUKATLIK BÜROSUNDAKİ DEHŞETİN NEDENİ ; 2 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİ
AVUKATLIK BÜROSUNDAKİ DEHŞETİN NEDENİ ; 2 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİ
AVUKATLIK BÜROSUNDAKİ DEHŞETİN NEDENİ ; 2 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİ
AVUKATLIK BÜROSUNDAKİ DEHŞETİN NEDENİ ; 2 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİ
AVUKATLIK BÜROSUNDAKİ DEHŞETİN NEDENİ ; 2 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİ
AVUKATLIK BÜROSUNDAKİ DEHŞETİN NEDENİ ; 2 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİ

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Saldırı, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVUKATLIK BÜROSUNDAKİ DEHŞETİN NEDENİ ; 2 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Berkay ile mahkemelik olan Arda Turan'ın yeniden yargılanmasına başlandı Şarkıcı Berkay ile mahkemelik olan Arda Turan'ın yeniden yargılanmasına başlandı Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine çok sert tepki: Hesabını çok ağır vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine çok sert tepki: Hesabını çok ağır vereceksiniz Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Dayak iddialarının ardından mezarı açılan yaşlı kadının torunu konuştu Dayak iddialarının ardından mezarı açılan yaşlı kadının torunu konuştu Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız         
13:20
Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı         
13:00
Galatasaraylı Babel, Bitcoin'e de el attı, takım arkadaşlarının cebini doldurdu Galatasaraylı Babel, Bitcoin'e de el attı, takım arkadaşlarının cebini doldurdu         
12:38
Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı         
12:17
Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali         
12:05
Bina sahibi istemedi, İmamoğlu'nun astırdığı bayrak indirildi Bina sahibi istemedi, İmamoğlu'nun astırdığı bayrak indirildi         
11:02
Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti         
10:54
Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti         
10:47
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü         
10:19
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 13:32:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AVUKATLIK BÜROSUNDAKİ DEHŞETİN NEDENİ ; 2 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei