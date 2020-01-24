Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
6 saat önce
Ankara'da bir avukatlık bürosunda müvekkil yakınları ve avukat arasında çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:54 Kaynak: İHA
Ankara'da bir avukatlık bürosunda müvekkil yakınları ve avukat arasında çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara Barosu'na kayıtlı Şenol Ö., Çankaya Söğütözü Caddesi'ndeki plazada bulunan avukatlık bürosunda müvekkili olan sanığın yakınlarıyla bir araya geldi. Görüşmede alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tahir A., Abdurrahim A., Mehmet T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, Şenol Ö. ile kavga etmeye başladı. Avukat arbede sırasında silahıyla ateş etti. Tahir A., silahtan çıkan kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kavga anının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. - ANKARA
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