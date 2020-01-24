Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı+

Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı+

Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var
Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti Gökcen'i öldüren eşi kendini böyle savundu: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim Doktor kızını kurşun yağmuruna tutarak öldüren adamın dedektif tuttuğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 19:03:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]