Son Dakika › Güncel › Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
6 saat önce
Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı+
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:32 Kaynak: DHA
Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı+
Son Dakika Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti Gökcen'i öldüren eşi kendini böyle savundu: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim Doktor kızını kurşun yağmuruna tutarak öldüren adamın dedektif tuttuğu ortaya çıktı