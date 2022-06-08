Avukatlık Kanun ve Türk Borçlar Kanunu Teklifi kabul edildi - Son Dakika
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Avukatlık Kanun ve Türk Borçlar Kanunu Teklifi kabul edildi

08.06.2022 20:57
Avukatlık Kanun ve Türk Borçlar Kanunu Teklifi kabul edildi

Avukatlık Kanun ve Türk Borçlar Kanunu Teklifi kabul edildi.

Avukatlık Kanun ve Türk Borçlar Kanunu Teklifi kabul edildi.

AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan ve 44 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve kabul edilerek yasalaştı.

Kabul edilen yasada, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel değildir. Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilir. İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanır. Bu fıkraya ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulur. Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılır.

Paraların barolar arasındaki dağıtımında puanlama esas alınır. Her baroya öncelikle beş temel puan verilir. Verilen temel puana, her elli üye avukat için bir puan, ayrıca il nüfusu esas alınarak her beş bin nüfus için bir puan eklenir. Birden fazla baronun bulunduğu illerde, her beş bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde kırkı o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılır.

Kira sözleşmeleri 01/07/2023 tarihine kadar yüzde 25'e sabitlendi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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Kaynak: İHA

Denizli, Yargı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukatlık Kanun ve Türk Borçlar Kanunu Teklifi kabul edildi - Son Dakika

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