Konut Kira Artışlarını Yüzde 25 ile Sınırlayan Düzenleme Yürürlüğe Girdi

Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin de içinde yer aldığı, Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren kira düzenlemesinin de içinde yer aldığı Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre; 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerinde artış bir önceki kiranın yüzde 25'ini geçemeyecek. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme şöyle:

"Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ila 1/7/2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344'üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hakim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır."