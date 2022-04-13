Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi, Adalet Komisyonu'nda - Son Dakika
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Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi, Adalet Komisyonu'nda

13.04.2022 19:31
Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi, Adalet Komisyonu'nda

Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi, Adalet Komisyonu'ndaTBMM Adalet Komisyonu'nda, Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler gerçekleştirildi.

Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi, Adalet Komisyonu'nda

TBMM Adalet Komisyonu'nda, Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler gerçekleştirildi.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında, 'Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, teklif hakkında sunum yaptı. Kamuoyunun uzun zamandır bu düzenlemeyi beklediğini belirten Özkan, kamu ve özel sektörde çalışan hukuk fakültesi mezunlarının, stajlarını yapabilmeleri ve stajlarını yaparken de mesleki kazanımlarını kaybetmemelerini içeren düzenlemeler getirdiklerini söyledi. Özkan, 2 bin 500 hukukçunun kamuda çalıştığını, çalışanlar ile stajını yapabilenler arasında adaletsizlik oluşmaması için formül aradıklarını söyledi. Özkan, Adli Yardım Ödenekleri'nin barolara kayıtlı avukat sayısına göre dağıtıldığında, sadece İstanbul Barosu'nun ödeneklerin 3'te 1'ini alacak sayıda olduğunu, ancak nüfusun da dikkate alınarak dağıtılması gerektiğine dikkat çekti.Muhalefet partilerinin karşı çıktığı kanun teklifinin görüşmeleri sırasında sık sık tartışma yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, söz konusu düzenlemenin, 2 no'lu baroları cazip hale getirmeye yönelik bir hamle olduğunu söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, ilk imza sahibi AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'a yönelik, "Delinin biri kuyuya bir taş attı, hepimiz çıkarmaya çalışıyoruz" sözü ise gerginliğe neden oldu. AK Parti'li Özkan, Sezgin Tanrıkulu'na sinirlenerek sözlerini geri almasını istedi. Diğer komisyon üyesi milletvekillerinin de söze karışmasıyla bağrışmalar yaşandı. Teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı, Adalet Komisyonu, yarın maddeleri görüşmek üzere toplanacak.

Görüntü dökümü:

- Komisyonda tartışma anı

Haber:  Besti KARALAR/ ANKARA,


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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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