Avukatlık Kanunu'nda düşünülen değişiklik - Son Dakika

Avukatlık Kanunu'nda düşünülen değişiklik

Adana'da, Avukatlık Kanunu'nda düşünülen değişiklikliğe tepki göstermek için yürüyüş yapmak isteyen bir grup avukat ile eylemin izinsiz olduğunu belirten polis arasında arbede yaşandı.

Adana'da, Avukatlık Kanunu'nda düşünülen değişiklikliğe tepki göstermek için yürüyüş yapmak isteyen bir grup avukat ile eylemin izinsiz olduğunu belirten polis arasında arbede yaşandı.

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Adana Barosu tarafından düzenlenen "Savunmaya Dokunma" yürüyüşüne katılan avukatlar ile bazı meslek odaları temsilcileri, eski adliye binası önünde toplandı. Baro Başkanı Veli Küçük ve bazı avukatlar da Adana Adliyesi binasından sloganlar atarak grubun toplandığı alana geldi.

Baro Başkanı Veli Küçük, cübbeleriyle adliye önünden Atatürk Parkı'na yürüyüşe başlayacaklarını söyledi.

Avukatların yürümek istemesi üzerine polisler de megafonla, Valilik kararıyla 15 gün toplantı ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu. Polisin, yürüyüşün izinsiz olduğunu anons etmesine rağmen harekete geçen grupla ekipler arasında arbede yaşandı.

Biber gazı da kullanan ekiplerin engellemesiyle yürüyüş yapamayan grup, bulundukları yerde bir süre oturma eylemi gerçekleştirdi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:41 Kaynak: AA

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