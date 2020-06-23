Avukatlık Kanunu'nda planlanan değişikliklere itiraz eden baro başkanlarının Ankara'ya girişine... - Son Dakika

Avukatlık Kanunu'nda planlanan değişikliklere itiraz eden baro başkanlarının Ankara'ya girişine...

Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere itiraz eden ve Ankara'ya girişlerine izin verilmeyen bazı baro başkanları, bulundukları yerden otobüslerle Anıtkabir'e doğru hareket etti.

Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere itiraz eden ve Ankara'ya girişlerine izin verilmeyen bazı baro başkanları, bulundukları yerden otobüslerle Anıtkabir'e doğru hareket etti.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı

Türkiye'nin farklı illerindeki bazı baro başkanlarının "Savunma Yürüyüşü" adıyla başlattığı yürüyüş, dün öğle saatlerinde Eskişehir yolu üzerinde valilik izni olmadığı gerekçesiyle durduruldu.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bekleyiş sonrası bugün verilen iznin ardından baro başkanları otobüslerle Anıtkabir'e hareket etti.

TBB Başkanı Feyzioğlu: "İnsanlar demokratik haklarını kullansın"

Yürüyüşe izin verilmesinden kısa süre önce Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu baro başkanlarıyla görüşmek üzere, bekletildikleri noktaya geldi. Alana girmek isteyen Feyzioğlu tepkiler üzerine basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Silahsız, şiddetsiz yürüme eyleminin temel hak olduğunu belirten Feyzioğlu, "Dün meslektaşlarımızın burada durdurulduğunu öğrendiğimizde biz Anıtkabir'de onları bekliyorduk. Gelemeyeceklerini gördüğümüz anda yönetim kurulumuz buraya intikal etti. Ben de dünden beri erişebildiğim herkese erişmiş durumdayım." diye konuştu.

Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile defalarca görüştüğünü bildiren Feyzioğlu, "Sayın Meclis Başkanı, İçişleri Bakanı'nı defalarca aradı. Buradaki talep son derece makuldur. Burada Anayasa korumasında demokratik bir hareket yapılmak istendi." ifadelerini kullandı.

Bir talihsizlik yaşandığını anlatan Feyzioğlu, toplumun artık kriz, kavga, gürültü istemediğini ve bugün bu meselenin çözülmesini istediklerini söyledi.

"Bir bardak suda fırtına koparmanın anlamsız olduğunu" vurgulayan TBB Başkanı Feyzioğlu, "Bu çözülecek ve bundan ders çıkaralım hepimiz. İnsanlar demokratik haklarını kullansınlar." şeklinde konuştu.

Feyzioğlu, baro başkanlarının bir duruş sergilediğine dikkati çekerek, "Ben de bu izni kavgasız, gürültüsüz, kimsenin burnunun bile kanamadan verilmesi için uğraşıyorum. Ben eğlencede gezmiyorum, bu sorunu çözmeye çalışıyorum. Herkesin bir çalışma yöntemi var." diye konuştu.

Anıtkabir ziyaretinden paylaşılan fotoğraflar dolayısıyla eleştirildiğine vurgu yapan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Yan yana iki fotoğrafı koyarsanız eleştiri bulabilirsiniz. Biz programın Anıtkabir kısmına katılmak üzere beklerken burada otobüslerin durdurulduğu haberi geldi. Arkasında bir şey aramaya gerek yok. Bazen her şey göründüğü kadar basittir. Anıtkabir'e gelmişken saygı duruşunda bulunmadan ayrılmak Cumhuriyet evlatları olarak içimize sinmedi. Saygı duruşunda bulunduk. Eğer başka bir amacımız olsaydı yönetim kurulumuz bir bütün olarak buraya koşmazdı."

Feyzioğlu açıklamanın ardından alandan ayrıldı.

Akşener: "Sağduyu ve sükunet size düşüyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sabah saatlerinde baro başkanlarını ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, taleplerini dinlediği baro başkanlarıyla görüşmesinde "Sabır, itidal ve sağduyu size düşüyor" ifadelerini kullandı. vatandaşlık hakkını kullanmak ve simgesel bir yürüyüş yapmak istediklerini dile getiren baro başkanlarına Akşener, çözüm için bazı kişisel görüşmelerde bulunacağını belirtti.

Türkiye Bankalar Birliği, Anıtkabir, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avukatlık Kanunu'nda planlanan değişikliklere itiraz eden baro başkanlarının Ankara'ya girişine... - Son Dakika

Son Dakika

19:55 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi 19:23 Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı 18:54 Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı 18:26 Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti 17:08 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi 17:03 Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı 16:32 Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü 15:23 Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:18 İstilacı balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştiriyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 08:52 Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
19:25
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
19:17
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:57
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
18:42
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
18:42
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
18:28
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
18:14
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
17:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 20:03:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avukatlık Kanunu'nda planlanan değişikliklere itiraz eden baro başkanlarının Ankara'ya girişine... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]