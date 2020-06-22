Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik - Son Dakika

Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki amacıyla Ankara'ya yürüyen bazı baro başkanlarının başkentte yürüyüşlerine izin verilmemesi, İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup avukat tarafından protesto edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup avukat adına açıklama yapan avukat Kemal Aytaç, "Bu talimatı veren tüm unsurları buradan kınıyorum." dedi.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Doğan da " (Barolar siyasetle uğraşıyor) dediler. Bağımsız, tarafsız yargı için, demokrasi için, adil yargılanma hakkı için avukatlar tam da siyasetin ortasındadır, her zaman da ortasında kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Başar Yaltı ise "Baro başkanlarının yanlarında olduğumuzu haykırmak istiyoruz, kanunsuz emri kınıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından avukatlar 5 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi.