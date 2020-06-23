Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik - Son Dakika

Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik

Çorum Barosu'na kayıtlı bir grup avukat, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki amacıyla Ankara'ya yürüyen bazı baro başkanlarına destek amacıyla açıklama yaptı.

Çorum Barosu'na kayıtlı bir grup avukat, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki amacıyla Ankara'ya yürüyen bazı baro başkanlarına destek amacıyla açıklama yaptı.

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Baro Başkan Yardımcısı Neslihan Boyabatlı, Çorum Adliyesi önünde toplanan avukatlar adına yaptığı açıklamada, yürüyüşe ilişkin engellerin bir an evvel kaldırılmasını istediklerini söyledi.

Baro başkanlarının demokratik haklarını kullandıklarını belirten Boyabatlı, "Anayasamızın 34'üncü maddesine göre herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Anayasadan kaynaklanan, kamu düzenini tehdit etmeyen demokratik haklarını kullanan barolarımızın yürüyüşünün engellenmesi, avukatlara fiziki müdahalede bulunulması asla kabul edilemez. Avukatlara yapılan muameleyi şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Boyabatlı, herkesin hukuka ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Çorum Adliyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:23 Kaynak: AA

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