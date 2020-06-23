Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik - Son Dakika

Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik

Kastamonu'da bir grup avukat, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki amacıyla Ankara'ya yürüyen bazı baro başkanlarına destek amacıyla açıklama yaptı.

Kastamonu'da bir grup avukat, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki amacıyla Ankara'ya yürüyen bazı baro başkanlarına destek amacıyla açıklama yaptı.

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Kastamonu Barosu önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Baro Başkan Yardımcısı Hakan Marangoz, baro başkanlarının Ankara'ya alınmamasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Yürüyüşün amacını anlatan Marangoz, "Amaç yalnızca baroların ve avukatların hak ve yetkilerini muhafaza etmek değil, hukuk devletinin teminatı niteliğindeki savunma olgusunu diri tutmaktır. Mücadele etmemek avukatlığın doğasına ters düşmektedir. Baro Başkanı Av. Özgür Demir tarafından mücadeleye devam edilmektedir. Kastamonu Barosu mensubu meslektaşlarımız bu mücadeleye sonuna kadar destek olmaktadır." dedi.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

Kastamonu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:35 Kaynak: AA

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