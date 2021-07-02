Avukatlık stajını tamamlayıp 66 yaşında cübbe giydi - Son Dakika

Mersin Barosu'nda avukatlık stajını başarıyla tamamlayan 66 yaşındaki Halil Delibaş, ruhsatını alarak mesleğe adım atmanın mutluluğunu yaşadı.

Barodan yapılan açıklamaya göre, stajını başarıyla tamamlayan Delibaş için baro binasında tören düzenlendi.

Meslek yeminini eden Delibaş'a cübbesi giydirilip avukatlık ruhsatnamesini teslim edildi.

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, törendeki konuşmasında, tebrik ettiği Delibaş'a meslek hayatında başarılar diledi.

Törene, 66 yaşında hukukçu olan Delibaş'ın ailesi de katıldı.