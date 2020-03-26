Avukattan alacaklı olduğunu iddia etti, intihara kalkıştı - Son Dakika

BOLU'da bin TL alacaklı olduğunu iddia ettiği avukatın ofisinin bulunduğu binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Enes K., polisin ikna çabaları sonucu bulunduğu yerden indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Aşağısoku Mahallesi'nde meydana geldi. Enes K., bin TL alacağı olduğunu iddia ettiği avukatın ofisinin bulunduğu binanın çatısına çıktı. Parasının verilmemesi durumunda aşağıya atlayacağını söyleyen Enes K.'yi görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Enes K.'yi yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu ikna etti. Aşağıya inen Enes K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.