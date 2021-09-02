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Avukattan, ismini, unvanını ve fotoğrafını kullanan dolandırıcıya suç duyurusu - Son Dakika

Avukattan, ismini, unvanını ve fotoğrafını kullanan dolandırıcıya suç duyurusu

02.09.2021 11:03
Avukattan, ismini, unvanını ve fotoğrafını kullanan dolandırıcıya suç duyurusu, System.String[]

İstanbul'da avukatlık yapan Bilal Çelik, ofisine gelen ihbar telefonlarıyla, bir kişinin kendisini taklit edip dolandırıcılık yaptığını öğrenince savcılığa başvurdu.

İstanbul'da avukatlık yapan Bilal Çelik, ofisine gelen ihbar telefonlarıyla, bir kişinin kendisini taklit edip dolandırıcılık yaptığını öğrenince savcılığa başvurdu.

Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı avukat Bilal Çelik, İstanbul, Amasya ve Eskişehir başta olmak üzere birçok kentten çeşitli kişilerce aranarak "olmayan borçları" nedeniyle avukat Bilal Çelik adına para istendiğini öğrenince mağdur vatandaşların ilettiği telefon numaralarını araştırmaya başladı.

Kendisi adına vatandaşlardan para isteyen dolandırıcıların WhatsApp uygulamasında kendi fotoğrafını kullandığını gören Çelik, numaralardan birini arayınca telefonu açan şüpheli "Bilal Çelik" olduğunu söyledi.

Bilal Çelik'in kendisi olduğunu söylemesine karşın telefondaki kişinin iddiasını sürdürmesi üzerine Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesine, dolandırıcıların kullandıkları telefon numaraları ve mağdurların bu kişilere yaptığı havale dekontlarını da ekleyerek dolandırıcılar hakkında "nitelikli dolandırıcılık," tehdit" ve "şantaj" suçlarından işlem yapılmasını talep etti.

AA muhabirine bilgi veren Çelik, zanlıların birçok sahipsiz hatla sosyal medyadan aldıkları fotoğraflarla WhatsApp profilleri oluşturup vatandaşlara "Davanız vardır, borcunuz vardır" diye mesaj attıklarını veya mağdurları aradıklarını belirterek, "Bunun yanı sıra vatandaşları, illegal sitelerden oynadıkları oyunun parasını aktarma bahanesiyle aramışlar. Bu hafta yaşlı bir amcamız aradı, 6 bin lira civarında parasını almışlar." dedi.

Avukat Çelik, şunları söyledi:

"Çok fazla arayan oluyor, uyarıyoruz. Kendini hakim, savcı olarak tanıtan kişilerle karşılaşmıştık ama bu kez bireysel olarak şahıs ismi ve fotoğrafı kullanılıyor. İnsanların hesabındaki paraları biliyorlar, şahsın kumar sitesinde oynadığı ve kazandığı rakamı biliyorlar, o parayı aktarma bahanesiyle önden para istiyorlar. 'Şu kadarını yatırın ben size iade edeceğim' diyorlar. Ayrıca son dönemde 'Arabulucu Bilal Çelik' olarak mesajlar atmışlar. 'Hakkınızda şikayet var, davanız var, aldığınız ürünün iadesi kapsamında zaman aşımından kaynaklı borcunuz var' bahaneleriyle birçok insanı dolandırdıklarını öğrendik. Hala da devam ediyorlar. Ben durumu öğrenince önce isim benzerliğinden şüphelendim. Bilal Çelik olarak Türkiye'de iki avukat var biri Batman'da biri ben. Ama kendi fotoğrafımı görünce şahsı aradım. O kadar iddialı konuşuyor ki bir an ben de şüpheye düştüm. 'Ben Bilal Çelik' dedim, 'Benim Bilal Çelik. Benimle dalga mı geçiyorsun? Gel bir kahve içelim bir tanıyayım seni' dedi. Akabinde 'Ofisiniz nerede?' dedim. Benim ofisimin adresini söyledi."

e-devlet üzerinden bilgi edinme

Vatandaşların e-devlet üzerinden haklarında dava ya da icra takibi olup olmadığını kolayca öğrenebileceğini anımsatan Çelik, "Şahsın bu kadar öz güvenli, iddialı olabilmesi çok ilginç. 3 dakikalık bir konuşma geçti aramızda, ardından beni engelledi. Yakın arkadaşlarım arıyor, hala açıyor, bunu devam ettiriyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bürokratik sistem nedeniyle şahıs hala o hatlardan telefonlara cevap veriyor, belki de onlarca kişiyi dolandırmaya devam ediyor. Beni ilk aradığı hattın WhatsApp profiline şu anda da savcı olduğunu düşündüğüm birinin fotoğrafını koymuş." diye konuştu.

Bu tür vakaların kamu hizmetine güveni zedelediğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"E-devlet üzerinden hakkında açılmış bir dava ya da icra takibi varsa vatandaşlar bu yönden bilgi alabiliyor. Bir de o sistem üzerinden abonelik yapılan mesaj hattı da var. Bir dava ya da icra takibi başlatıldığında, e-devlet üzerinden telefonunuza SMS geliyor. Bir başka alternatif de var. Özel şirket ya da kurumlar icra takibini yapmadan ve dava açmadan önce tüketiciyi arayabiliyor. Onların dolandırıcı olup olmadığını net olarak değerlendirebilmek için, şahsın, şirketin veya kurumun resmi mailinden bir bilgilendirme alması gerekiyor. O kurumun ilgili departmanına telefon açıp böyle bir arama yapılıp yapılmadığı sorulabilir."

"Fotoğraftaki kişi benim"

İsmini kullanan dolandırıcıları bir kez de babası adına başlatılan bir icra takibi olduğunu bahane ederek arayan Çelik'e, şüpheli kişi parayı nereye ve nasıl yatıracağını detaylı olarak anlattı.

"Fotoğraftaki kişi siz misiniz?" diye sorulması üzerine, kendisi olduğu konusunda ısrar eden, ofisini de Beşiktaş'a taşıdığını iddia eden şüpheli, Çelik'in "Gerçek Bilal Çelik benim" demesi üzerine isim benzerliği olabileceğini söyledi. Şüpheli, Bilal Çelik'in "Kullandığınız fotoğraftaki kişi de benim" sözleri üzerine telefonu kapattı.

Dolandırıcılık, İstanbul, E Devlet, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avukattan, ismini, unvanını ve fotoğrafını kullanan dolandırıcıya suç duyurusu - Son Dakika


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