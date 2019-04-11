Avustralya 18 Mayıs'ta Genel Seçime Gidecek

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralyalıların ülkeyi yönetecek 46'ıncı hükümeti belirlemek üzere 18 Mayıs'ta sandık başına gideceğini duyurdu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralyalıların ülkeyi yönetecek 46'ıncı hükümeti belirlemek üzere 18 Mayıs'ta sandık başına gideceğini duyurdu.



Başkent Canberra'da Avustralya Genel Valisi Peter Cosgrove ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Morrison, genel seçimlerin 18 Mayıs Cumartesi günü yapılacağını bildirdi.



Seçim tarihinin belirlenmesinin ardından iktidar ve muhalefet partileri aday belirleme ve genel seçim kampanyalarını başlattı.



Hükümet, ekonomi ve sınır güvenliğine odaklanacak



Seçim tarihini açıkladığı konuşmasında, ülkenin geleceğinin "güçlü bir ekonomiye bağlı olduğunu" vurgulayan Başbakan Morrison, seçim kampanyalarında güçlü ekonomi, sınır güvenliği ve temel hizmetlere yönelik çalışmalarını anlatarak seçmenlerden destek isteyecek.



Ancak Morrison'un iklim değişikliği ve göç konusundaki yoğun eleştiri alan politikaları seçimlerdeki dezavantajı olarak öne çıkıyor.



Ayrıca, eski Başbakan Malcolm Turnbull ve Dışişleri Bakanı Julie Bishop'un yanı sıra tecrübeli politikacıların partiden ayrılmaları da iktidar açısından olumsuzluk olarak görülüyor.



Muhalefet, gelir seviyesinin düşmesi ve çevre konularını öne çıkaracak



Genel seçimlere hazır olduklarını belirten ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Bill Shorten, "Ekonomiyi, çalışan ve orta sınıfın çıkarlarına göre idare edebiliriz." ifadelerini kullandı.



İklim değişikliği, son yıllarda gelir dağılımındaki olumsuz değişmeler, elektrikli arabalar ve ekonomik durgunluk, muhalefetin seçim kozları arasında bulunuyor.



Anketler İşçi Partisini işaret ediyor



Avustralya'yı yöneten koalisyon hükümeti son 3 yıldır yapılan tüm anketlerde ana muhalefetteki İşçi Partisinin gerisinde görünüyor.



Geçen hafta açıklanan bütçe sonrasındaki yayınlanan yeni ankette koalisyon partileri yine İşçi Partisinin 4 puan gerisinde kaldı.



Avustralya'da 2 Haziran 2016'da yapılan genel seçimlere dönemin Başbakanı Malcolm Turnbull yönetiminde giren Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümeti 150 sandalyeli parlamentoda 76 milletvekili çıkartarak iktidarına devam etmişti.



Ancak Turnbull ile görüş ayrılığına düşen milletvekilleri, parti içinde yapılan liderlik oylamasında Scott Morrison'u başbakan olarak seçmişti. Başbakanlığı kaybeden Turnbull, aktif siyaseti bıraktığını açıklayarak milletvekilliğinden istifa etmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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