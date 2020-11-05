Avustralya, 2 ilaç firmasıyla daha Covid-19 aşısı anlaşması imzaladı - Son Dakika

Avustralya, 2 ilaç firmasıyla daha Covid-19 aşısı anlaşması imzaladı

05.11.2020 16:52
Avustralya, 2 ilaç firmasıyla daha Covid-19 aşısı anlaşması imzaladı, System.String[]

Avustralya, 50 milyon doz korona virüs (Covid-19) aşısı için 2 farklı ilaç firmasıyla 1 milyar 500 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Avustralya, 50 milyon doz korona virüs (Covid-19) aşısı için 2 farklı ilaç firmasıyla 1 milyar 500 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Avustralya, Covid-19 salgınını önemli ölçüde kontrol altına almasına rağmen, ülke genelinde 13'ü yeni olmak üzere bin 302 pozitif vaka bulunuyor. Avustralya Hükümeti, pandemi ile mücadele kapsamında 50 milyon doz aşı temin edileceğini bildirerek, 2 farklı ilaç firması ile finansmanı 1 milyar 500 milyon doları bulan yeni bir anlaşma imzalandığını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre, aşılar klinik testlerde güvenli ve etkili olduğu kanıtlanırsa önümüzdeki yıl kullanılmaya başlanacak. Daha önce 3 ayrı Covid-19 aşısı için anlaşma imzalayan Avustralya'nın son anlaşma ile birlikte toplamda 3 milyar 200 milyon dolar yatırım yaptığı kayıtlara geçti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Tüm yumurtalarımızı tek bir sepete koymuyoruz ve tıp uzmanlarımızın tavsiye ettiği aşıları takip etmeye devam edeceğiz. Bu aşıların başarılı olacağına dair hiçbir garanti yok, ancak tıp uzmanlarımız aşılara yeşil ışık yakarsa, stratejimiz Avustralya'yı sıranın önüne koyuyor" dedi.

VİCTORİA EYALETİNDE 6 GÜNDÜR COVİD-19 VAKAYA RASTLANMADI

Ülke genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 903 kişiden 819'unun ve toplam 27 bin 622 vaka ise 20 bin 345'inin kayda geçtiği Victoria eyaletinde, 6 gündür yeni pozitif vaka veya Covid-19 nedeniyle ölüme rastlamadı. İki ay boyunca sıkı tedbirlerin uygulandığı, bu sebeple birçok protestoların gerçekleştiği Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de hayat normale dönüyor. Kısıtlamaların kalkmasıyla kalabalık ortamların arttığına dikkat çeken yetkililer, özellikle halkın maske kullanımına dikkat etmediği tespit edilen plajlarda, sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

(Mahmut Yılmaz/İHA)

Avustralya, 2 ilaç firmasıyla daha Covid-19 aşısı anlaşması imzaladı

Koronavirüs, Avustralya, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avustralya, 2 ilaç firmasıyla daha Covid-19 aşısı anlaşması imzaladı - Son Dakika


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