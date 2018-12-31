Avustralya 2019'a havai fişek gösterileriyle girdi
49 dakika önce
Yeni yıla ilk giren ülkeler arasında yer alan Avustralya, 2019'u görkemli havai fişek gösterileriyle karşıladı.
Yeni yıla ilk giren ülkeler arasında yer alan Avustralya
, 2019'u görkemli havai fişek gösterileriyle karşıladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:55
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