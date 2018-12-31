Son Dakika Haberleri: Avustralya 2019'a havai fişek gösterileriyle girdi

Avustralya 2019'a havai fişek gösterileriyle girdi

49 dakika önce

Yeni yıla ilk giren ülkeler arasında yer alan Avustralya, 2019'u görkemli havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Avustralya 2019'a havai fişek gösterileriyle girdi, System.String[]
Yeni yıla ilk giren ülkeler arasında yer alan Avustralya, 2019'u görkemli havai fişek gösterileriyle karşıladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:55 

Ekonomi
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