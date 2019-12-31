Avustralya 2020'ye 'merhaba' dedi - Son Dakika
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Avustralya 2020'ye 'merhaba' dedi

6 saat önce

Avustralya, Yeni Zelanda'nın ardından 2020 yılına giren ilk ülkelerden biri oldu.

Avustralya, Yeni Zelanda'nın ardından 2020 yılına giren ilk ülkelerden biri oldu. Sidney'de düzenlenen havai fişek gösterileri, bir süredir yangınla mücadele eden ülkede renkli anlar yaşanmasını sağladı. Ülke genelinde yangın riski nedeniyle havai fişek gösterileri iptal edilirken, ülke halkının itirazlarına rağmen Sidney bu yasağın dışında bırakıldı.

Geçtiğimiz yıl, o zamana kadarki en büyük havai fişek gösterilerine ev sahipliği yapan Avustralya, bu defa yeni yılı, ülke genelinde sürmekte olan yangınların gölgesinde karşıladı.

(İHA)

Avustralya 2020'ye 'merhaba' dedi

Yeni Zelanda, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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