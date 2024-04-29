Avustralya'nın Lider Borsası ASX, 2024 Yılında İlk Spot Bitcoin ETF'lerini Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
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Avustralya'nın Lider Borsası ASX, 2024 Yılında İlk Spot Bitcoin ETF'lerini Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Avustralya'nın en büyük hisse senedi piyasası olan ASX, 2024 yılı sonuna kadar onaylanmış ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonlarını (ETF) listelemeyi planlıyor. Bu hamle, VanEck, BetaShares ve DigitalX gibi firmaların ETF başvuruları sonrasında gerçekleşecek.

29.04.2024 10:46
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Avustralya'nın lider borsası ASX, 2024 yılının sonlarına doğru ilk spot Bitcoin ETF'lerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu hamle, VanEck, BetaShares ve DigitalX gibi önemli firmaların yaptığı başvurular sonrası gerçekleşecek.

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Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerin aktardıklarına göre 2024 yılı sonuna kadar Avustralya'nın en büyük hisse senedi piyasası olan ASX'in, onaylanmış ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonlarını (ETF) listelemesi bekleniyor. Ülkede VanEck, BetaShares ve DigitalX gibi firmalar bu yıl içerisinde ETF başvurularında bulundular.

ASX, Avustralya piyasasındaki işlemlerin yaklaşık yüzde 80'ini sürdüren önde gelen bir borsa olarak dikkat çekiyor ve Mart ayı itibarıyla piyasa değeri 2,7 trilyon dolar olarak açıklanmıştır.

ASX'den bir sözcü konu hakkında yaptığı açıklamada, "ASX, kripto varlıklar üzerine kurulu ETF'ler sunmak isteyen çeşitli ihraççılarla ilişkilerini sürdürmektedir." dedi

2022'den itibaren Avustralyalı yatırımcılar, CBOE Avustralya üzerinden spot Bitcoin ETF'leri ticareti yapıyor. Web sitesinde yer alan bilgilere göre, Global X 21Shares Bitcoin ve Ethereum, Avustralya'daki mevcut tek iki spot kripto fonu olarak yer alıyor.

ABD'de spot kripto ETF'leri ilk kez Ocak ayında piyasaya sürüldü. O zamandan bu yana 11 spot bitcoin fonu, başlangıç öncesi tahminlerin de üzerine çıkarak toplamda 53,16 milyar dolarlık net varlık topladı.

Hong Kong'da ise, ilk spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin bu ayın sonunda listelenmesi bekleniyor. 15 Nisan'da onay alan altı fonun 30 Nisan'da resmi listelemesi planlanıyor. Bloomberg kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, Hong Kong'un onayının ABD'ye göre çok daha küçük olmasına rağmen kripto sektörü için büyük bir olumlu adım olduğunu belirtti.

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Son Dakika Kripto Avustralya'nın Lider Borsası ASX, 2024 Yılında İlk Spot Bitcoin ETF'lerini Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor - Son Dakika

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