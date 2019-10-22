Avustralya: 40 kiloluk yünüyle rekor kıran merinos koyunu öldü
1 saat önce
Avustralya'da 2015 yılında bulunduğunda traşlanan yünüyle rekor kıran merinos cinsi koyun öldü
Avustralya'da 2015 yılında bulunduğunda traşlanan yünüyle rekor kıran merinos cinsi koyun öldü.
10 yaşında olduğu düşünülen Chris adlı koyun salı sabahı bakıcıları tarafından bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:57
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