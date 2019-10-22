Son Dakika Haberleri: Avustralya: 40 kiloluk yünüyle rekor kıran merinos koyunu öldü
Son Dakika Dünya Avustralya: 40 kiloluk yünüyle rekor kıran merinos koyunu öldü

Avustralya: 40 kiloluk yünüyle rekor kıran merinos koyunu öldü

1 saat önce

Avustralya'da 2015 yılında bulunduğunda traşlanan yünüyle rekor kıran merinos cinsi koyun öldü

Avustralya: 40 kiloluk yünüyle rekor kıran merinos koyunu öldü, System.String[]

Avustralya'da 2015 yılında bulunduğunda traşlanan yünüyle rekor kıran merinos cinsi koyun öldü.


10 yaşında olduğu düşünülen Chris adlı koyun salı sabahı bakıcıları tarafından bulundu.

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Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:57 
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