Avustralya, ABD'den gelen yarış güvercinini hastalık riski nedeniyle öldürmeyi planlıyor - Son Dakika

Avustralya, ABD'den gelen yarış güvercinini hastalık riski nedeniyle öldürmeyi planlıyor

14.01.2021 15:41
Avustralya, ABD'den gelen yarış güvercinini hastalık riski nedeniyle öldürmeyi planlıyor, System.String[]

Avustralya'nın, ABD'den geldiği sanılan bir yarış güvercinini, salgın hastalık taşıyabileceği gerekçesiyle öldürmeyi planladığı kaydedildi.

Avustralya'nın, ABD'den geldiği sanılan bir yarış güvercinini, salgın hastalık taşıyabileceği gerekçesiyle öldürmeyi planladığı kaydedildi.

Amerikan Associated Press'in (AP) haberine göre, ABD'nin Oregon eyaletinde düzenlenen bir yarışın ardından kaybolan güvercin, 57 gün sonra Avustralya'da Kevin Celli-Bird adlı kişi tarafından, 26 Aralık'ta, Melbourne'deki evinin arka bahçesinde bitkin halde bulundu.

Celli-Bird, karantina yetkililerinin, kendisini arayarak Pasifik Okyanusu'nu geçerek toplam 13 bin kilometre yol kat eden güvercini yakalamasını istediğini söyledi.

Celli-Bird, "Güvercinin, ABD'den geldiyse hastalık kapmış olmasından endişeleniyorlar. Yardımcı olmamı istediler ama yakalayamıyorum, yakınına gittiğimde kaçıyor." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Celli-Bird'in ABD'de başkan seçilen Joe Biden'dan esinlenerek Joe ismini verdiği güvercinin, Avustralya'ya kadar, bir yük gemisine konarak seyahat etmiş olabileceğini düşünüyor.

Avustralya Tarım Bakanlığı, ülkenin gıda güvenliğine ve kümes hayvanı endüstrisine risk oluşturan güvercinin Avustralya'da kalamayacağını bildirdi.

Habere göre Avustralya Karantina ve Denetim Servisi, güvercini yakalaması için profesyonel kuş avcısıyla anlaşmayı planlıyor.

Avustralya Ulusal Güvercin Derneği Başkanı Brad Turner de, "Bu durum normalde sert bir uygulama olarak görülebilir ancak kuşun öldürülmesi gerektiği düşüncesini destekliyorum. Hastalık taşıyor olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, Pasifik Okyanusu, Avustralya, Karantina, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya, ABD'den gelen yarış güvercinini hastalık riski nedeniyle öldürmeyi planlıyor - Son Dakika


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